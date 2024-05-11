Бартон раскритиковал Невилла за призыв оставить тен Хага главным тренером «МЮ»

Бывший футболист английского «Манчестер Сити» Джои Бартон раскритиковал экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла за призыв оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Тен Хаг должен уйти. Он был плох, и команда откатывается назад. Тот факт, что этот показушник сказал об этом сейчас, только подтверждает это. Невилл ни на что не годен. Он говорит всем остальным, что нужно делать. Он как футбольная версия Илона Маска.

Тен Хаг никуда быстро не приведёт «Манчестер Юнайтед». Пора Невиллу заткнуться. Его послужной список после окончания игровой карьеры беспорядочен», – написал Бартон в одной из социальных сетей.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 110 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 30 проиграла.

После 35 туров английской Премьер-лиги манкунианцы набрали 54 очка и занимают восьмое место. В оставшихся до конца сезона матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном». Кроме того, в финале Кубка Англии подопечные тен Хага сразятся с «Манчестер Сити».

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