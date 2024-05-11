Стало известно, когда «ПСЖ» проведёт церемонию прощания с Мбаппе

«ПСЖ» планирует провести церемонию прощания с Килианом Мбаппе в это воскресенье, сообщает El Chiringuito TV.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи позвонил 25-летнему форварду для того, чтобы узнать, как тот хочет попрощаться с «ПСЖ».

В воскресенье, 12 мая, команда Луиса Энрике на «Парк де Пренс» примет «Тулузу» в 33-м туре Лиги 1. В этом сезоне Мбаппе провёл 46 матчей, забил 43 гола и отдал 10 ассистов.

Напомним, Мбаппе объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен» вчера, 10 мая. Он выступал за парижский клуб с 2018 года. За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами. По сообщениям многих СМИ французский нападающий продолжит карьеру в «Реале».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»