Защитник «Милана» Тео Эрнандес готов летом перейти в «Баварию», сообщает журналист Sky Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

По информации источника, прямого контакта между клубами пока не было, как и переговоров. Трансфер 26-летнего футболиста зависит от будущего защитника мюнхенского клуба Альфонсо Дэвиса, который может присоединиться к мадридскому «Реалу». Окончательное решение насчёт перехода Эрнандеса должен принять новый тренер «Баварии». Руководство клуба ожидает потратить на трансфер более € 60 млн.

В нынешнем сезоне Эрнандес сыграл 44 матча, забил пять мячей и отдал 10 голевых передач.

Защитник перешёл в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 22,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Эрнандеса в € 60 млн.

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