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Чернов объяснил, что менялось для игроков «Спартака», когда Слишкович замещал Абаскаля

Чернов объяснил, что менялось для игроков «Спартака», когда Слишкович замещал Абаскаля
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, чем матчи, в которых Владимир Слишкович разово подменял на посту главного тренера Гильермо Абаскаля, отличались от тех, в которых красно-белыми руководил сам Абаскаль.

«Установку всё равно давал Абаскаль, а Слишкович просто был на бровке. При этом спокойствие ощущалось. Слишкович же почти не проявляет эмоций, а когда тренер бегает по бровке, это добавляет нервяка. Понятно, в какие-то моменты тренер должен заводить, но лично для меня лучше, когда он спокоен. Может, потому что я сам спокоен. А кому-то нравится, когда тренер активен», — приводит слова Чернова Sports.ru.

41-летний боснийский тренер Владимир Слишкович в шести матчах на посту исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля одержал три победы и трижды сыграл вничью с общим счётом 10:3. Ранее Слишкович трижды подменял Абаскаля на тренерской скамейке во время дисквалификаций, в этих матчах красно-белые одержали две победы и один раз сыграли вничью с общим счётом 8:0.

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