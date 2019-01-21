Кверквелия: у меня с одной стороны 13 швов на голове, с другой – 8

«Не будет интервью!» – внезапно сказал Кверквелия, только сев в кресло напротив. «Что у тебя за книга тут?» – показал он на блокнот коллеги со спартаковским ромбом. После объяснений успокоился и уточнил, для какого сайта интервью. «Чемпионат»? Любимый сайт мой». После такого Саба – любимый футболист.

«Лестер», сборы

– Летом вас отправляли в «Лестер», вы читали про это?

– Ха, ну а как ты думаешь? Конечно, читал! Но не знаю, пока я здесь, и у меня 2,5 года контракт. Конечно, Англия – мечта каждого футболиста. Самый сильный чемпионат в мире, на мой взгляд.



Но любимого клуба в Англии у меня нет, я очень давно болею за «Ювентус» и сборную Италии.



– Есть информация, что против вашей продажи выступил Сёмин – он вам так и говорил, что не хочет ухода?

– Нет, у нас такого разговора не было никогда в жизни, ничего подобного он мне не говорил. Но, знаете, если бы он подошёл и попросил меня не уходить, я бы так и сделал. Потому что доверяю его мнению и уверен, что он не будет советовать ничего, что мне навредит.



Не могу сказать, что мы с ним постоянно общаемся, но я его очень уважаю и как тренера, и как человека. Вы и сами знаете, что именно он дал мне в футболе вторую жизнь.



– «Локомотив» впервые приехал на сбор в Катар, а вы?

– Я тоже здесь первый раз, но мне всё очень нравится. Хороший сбор, условия – всё есть. Но лично мне больше нравится в Марбелье всё-таки. Там всё поближе.



– Тренироваться под звуки молитвы непривычно?

– Я христианин, но уважаю выбор других людей, их веру. Говорить что-то про это – большой грех.

Фото: fclm.ru

– Большинство футболистов не любят сборы. Почему, если тут тепло, весело, никаких перегруженных графиков?

– Для нас самое главное и лучшее – больше игр. Хочется играть и побеждать, это совсем другое настроение. Сборы нужны, это все знают и понимают. После долгого отпуска первые 3-4 дня тяжело. Просыпаться не в 12, а в 7-7:30. Но на пятый день организм втягивается, и всё нормально. Все ребята здоровы, у всех хорошее настроение.



– Как проходят ваши отпуска?

– Уезжаю с семьёй в Грузию, там всегда много дел. Но отдыхал тоже нормально. У меня же там много друзей, родственники. Все собираются у нас, мы много ходим в гости. Всегда вместе все. Дома пока в Грузии нет, только квартира. Но дом собираюсь строить.



Лучший вариант отдыха – с семьёй. Если с ними, то без разницы, где мы будем.



– Сколько лишнего веса привезли из отпуска?

– Всего 2,5 было лишних. Полтора уже скинул, хочу ещё два.



– Чего не хватает в Москве по сравнению с Грузией?

– У меня всё в Москве есть. Прекрасный футбольный клуб, прекрасные одноклубники, хороший тренер. Город хороший, близкие со мной. Грузинские рестораны в Москве хорошие есть – готовят вкусно. Всё есть, можно просто играть в футбол. Лишь бы здоровы все были.



– Всё больше футболистов начинает заниматься винным бизнесом: есть именные вина у Иньесты и Пирло. Когда ждать вино «Кверквелия»?

– Заслужить надо, чтобы делать своё вино. Минимум один раз выиграть Лигу чемпионов, как Иньеста и Пирло. Тогда меня знать будут, реклама хорошая будет у вина. А если я сейчас сделаю, то только друзья покупать будут. А как я могу друзьям продавать? Я им бесплатно отдам всё. Так что пока не думал о таком бизнесе.



– В Грузии вы популярны?

– Сейчас узнают, и довольно часто, особенно после хороших результатов сборной страны. Закончили группу в Лиге наций на первом месте. Надеюсь, всё хорошо будет и дальше. Сейчас у нас хорошее руководство федерации, оно нам помогает и делает всё для сборной. Плюс хорошее поколение футболистов, тренер.

Споры, семья

– На тренировках вы много забиваете и всегда бурно празднуете. С весны будете играть в атаке?

– Это от результата зависит. Если 1:0 выигрываем, то какой смысл бежать вперёд? Побегу, если будет нужно. У меня там, думаю, получается неплохо. Но мне не обязательно забивать самому. Для меня главное – в обороне всё делать надёжно.



А на тренировках можно забивать, тем более мы постоянно спорим друг с другом, кто больше забьёт. Кто проигрывает – кувыркается или отжимается. Так интереснее.



– Во всех таких спорах участвуете?

– Я бываю азартным, да. Участвую часто в спорах на исход матчей, которые смотрим вместе с командой. Угадываю 50/50 обычно. Исход финала ЧМ-2018 не угадал, но я там необъективно предсказывал!



– Вам звонят из Грузии с просьбой устроить просмотр какому-нибудь местному таланту?

– Были такие случаи, но я всем объясняю: я – футболист. Моя работа – играть. Я не агент и не менеджер. Когда в футбол играть закончу, тогда посмотрим. Пока я не могу устраивать просмотры. Для меня сейчас самое главное – играть.



– У вас недавно родился второй ребёнок…

–… да, на мой день рождения родился сын!



– Часто звоните домой во время сборов?

– Каждый день десять раз минимум. Бывает, что и 20. Я хороший отец, очень люблю и сына, и дочь. Но сын маленький пока, он не чувствует. А дочка меня обожает просто. Если я дома, она от меня не отходит. Я обожаю свою семью, она для меня всегда на первом плане.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ругаете детей?

– Ой, нет, я не могу. Бывают моменты, когда что-то не так. И супруга может что-то жёсткое сказать, дочка плачет и бежит ко мне. Знает, что я буду за неё. Так что, получается, дома я тоже защитник.



– Читаете детям книги?

– Этим в основном супруга занимается. Зато у меня дочь очень любит футбол. Смотрит каждую игру, знает, где я играю. «Мой папа играет в сборной Грузии и ФК «Локомотив», – рассказывает всем.



Я учу дочь тому, что надо делиться с остальными, если у них чего-то нет. Уважать тех, кто уважает тебя. Но не надо уважать тех, кто тебя не уважает.



– Колыбельные поёте?

– Грузинские, бывает. Сказки иногда рассказываю перед сном, тоже на грузинском.



– Получается, дома только на грузинском говорите?

– Да, но дети смотрят мультики и на русском и на английском. У дочери очень хороший русский язык для её возраста. Всё понимает и говорит. Недавно ночью мне на русском говорит: «Папа, пожалуйста, можно водички». Я принёс, она в ответ: «Спасибо большое, я тебя люблю». Супруга говорит, это всё из мультиков.

Лига чемпионов, РПЛ

– В этом сезоне с «Локомотивом» впервые сыграли в Лиге чемпионов. Какие ощущения были?

– Пф, ну, это сказка! Мечта каждого футболиста сыграть и вернуться. Вообще другой уровень. Особенно гимн. Я когда его слушал перед матчами, стоя на поле, просто плакать хотел. Обидно, что всё получилось так, как получилось. Но сделаем всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов вновь. У нас всё для этого есть.



– Что запомнилось больше: безумные болельщики в Турции или безумный ливень в Португалии?

– Ливень я пропустил из-за дисквалификации, сидел на трибуне. А болельщики в Турции… Ну, свистели они, да. Только когда мы в конце первого тайма начали «Галатасарай» возить жёстко, стало потише.



Тот матч очень обидный. По-игроцки мы не проиграли им, просто сами допустили серьёзные ошибки при каждом пропущенном мяче. Могли сравнивать счёт в первом тайме, даже у меня хороший шанс для гола был. Если бы забили, всё пошло иначе. Но это футбол, из-за этого в футболе интересно. Случилось так, как случилось. Жизнь продолжается, футбол продолжается.



– Итоговые эмоции от Лиги чемпионов: радость или разочарование?

– Мы хотели минимум в Лигу Европы выйти, но не получилось. Но Лига чемпионов – это уровень, который тяжело объяснить словами. Там ты чувствуешь, что ты тоже футболист.



– Почему, на ваш взгляд, у «Локомотива» не получилась первая половина сезона?

– Так, а кому легче было в чемпионате?



– «Зенит» идёт первый.

– Куда идёт? Шесть очков разница, это ничего не значит.

Было сложно временами, но такое у каждой команды случалось. Мы плохо начали, но потом исправились. Сейчас всё зависит от нас. Ничего не закончилось! Мы будем бороться до конца, до последней минуты. Никто не идёт уверенно. 6 очков отрыв, а играть 13 туров. И у нас домашняя игра с конкурентами. Посмотрим.



В прошлом году никто не думал, что мы чемпионами станем. И пожалуйста: забрали золото достойно и уверенно.



– Поражение от «Зенита» было самым обидным матчем первой части сезона?

– Для меня – да, очень обидным, я переживал. И дело не в принципиальности соперника, они для нас все принципиальные. Просто мы наделали грубейших ошибок. Я тоже ошибся. Не хочу вспоминать даже сейчас. Было и было. Надеюсь, не повторится.



Вообще, когда мы проигрываем, я ночь почти не могу уснуть. Всегда думаю, как можно было сыграть в каждом моменте. Почему решил не играть правильно. Это ерунда, но всё равно хочется разобраться.

Травмы, драки

– В чемпионском сезоне вы стабильно играли в паре с Пейчиновичем, а в этом – нет стабильной связки в центре обороны. Это сильно мешает?

– От этого никто не застрахован. Травмы, дисквалификации – предсказать это невозможно. Но последние 6-7 туров были более-менее стабильны. Сначала да, постоянно обстоятельства вынуждали менять состав. Но сейчас все в хорошей форме, ещё наберём, думаю. Самое главное, чтобы все были здоровы.



– В команду летом приехали Хёведес и Крыховяк: по их подготовке и подходу к тренировкам видно, что оба провели карьеру в Европе и топ-клубах?

– Не знаю, я не смотрю за другими – их дело. Я готовлю себя, оцениваю себя. Они большие мастера и профессионалы. Но мы же все тоже играем на каком-то уровне, да? Тоже знаем, что нужно делать, а чего делать не нужно. Так что мы друг другу не мешаем.



– Игры на турнире в Катаре будут принципиальными?

– Конечно! Все наши принципиальные соперники, с каждым будет интересно. Тем более будут показывать по ТВ в прямом эфире. Особенные встречи. Для нас вообще любой матч должен быть принципиальным. Потому что победы на сборах добавляют уверенности в себе. Выигрываешь и чувствуешь себя хорошо. А когда проигрываешь и пропускаешь по 2-3 каждый матч – это психологически ломает. Так что, конечно, хочется побеждать. Выходим и будем выходить на поле за победами.



– В этом сезоне вы получили травму головы и отыграли один матч в шлеме – очень неудобно?

– Очень, да. Такое ощущение, что вообще ничего не видишь. Одну игру провёл в шлеме, потом снял. Партнёры, конечно, шутили – танкистом называли.



Это уже второй раз, когда я в шлеме играл. В сборной Грузии два года назад тоже разбили голову, пришлось надевать. У меня с одной стороны 13 швов на голове, а с другой – 8.



– Понимаете, чем может закончиться единоборство, когда идёте в него?

– Нет, мне без разницы вообще. Ничего не боюсь. И в жизни тоже ничего не боюсь, ещё не было такого момента, чтобы боялся. Надеюсь, что и не будет.



– На драку вас легко спровоцировать?

– Не знаю, рядом со мной таких людей нет – я их близко не подпускаю. Пока не было ситуаций, чтобы меня провоцировали на драку. И на поле тоже, хотя там совсем другое, там футбол. Ругаться можно, да. А драться некрасиво. Тем более после игры мы все друзья и нормально общаемся.

Фото: fclm.ru

Геркус, Кикнадзе

– В «Локомотиве» зимой сменилось руководство – вы с Ильёй Геркусом как общались?

– Нечасто, но ничего плохого о нём сказать не могу. Если бы Геркус был против, я бы не играл в «Локомотиве». Доволен и благодарен прошлому руководство, могу сказать всем, кто помог мне перейти сюда – спасибо за всё.



Что касается его ухода: это жизнь. Вот я футболист. Сегодня здесь, а завтра уже всё может поменяться. Это такая жизнь.



– Новый генеральный директор имеет грузинские корни и грузинскую фамилию. Это хороший знак?

– Конечно, вы же знаете, как грузины приносят «Локомотиву» победы. Лигу Европы теперь возьмём как минимум. Хотя лучше для начала давайте ещё раз победим в чемпионате.



Про Кикнадзе знаю, что он очень уважаемый человек. Он переживает за клуб и хочет делать его лучше. Остальное покажет время. Мы верим в него.



– Когда выиграли чемпионство, было осознание, что за полтора года удалось не просто вернуться в футбол со скамейки в Казани, но и добиться максимума?

– Когда начался новый сезон и мы уже были в статусе чемпионов, я такой кайф получал. Хочу ещё раз! Я не такой человек, который добился и успокоился. Хочу больше, больше и больше. Есть клубы и футболисты, которые по 6-7 раз выигрывали свои чемпионаты. И у нас всё есть для этого. Игроки – топ! По составу мы не хуже любой команды, если не лучше.