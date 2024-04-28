«Шинник» в концовке вырвал победу у «Сокола» в матче Первой лиги
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Завершился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором ярославский «Шинник» принимал саратовский «Сокол». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.
Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Поляков – 87'
Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник ярославцев Максим Поляков.
«Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 29 матчей. «Сокол» с 28 очками находится на 15-й строчке.
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