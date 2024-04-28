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Кобелев: начал ходить на ТВ, а потом задумался: «Зачем я теряю время?»

Кобелев: начал ходить на ТВ, а потом задумался: «Зачем я теряю время?»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» и экс-футболист «Зенита» Андрей Кобелев объяснил, почему он не стремится к тому, чтобы появляться на ТВ в качестве эксперта.

— Ощущение, что в России как хороший лифт работает появление на ТВ. Не думали чаще участвовать экспертом?

— Во-первых, я не эксперт. Каждый день в футболе для меня открывается что-то новое, и я не перестаю учиться. Во-вторых, вы посмотрите формат. Я как-то начал ходить, а потом задумался: «А зачем я теряю время?»

Я час еду туда, провожу там два или три часа, а потом ещё час еду назад — пять часов, так ещё и бесплатно. Если прикинуть, то в студии сидит один ведущий и два или три эксперта. Ведущий по времени больше разговаривает и задаёт вопросы, чем эксперты. Мне такой формат не интересен, — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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