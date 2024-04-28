Валерий Овчинников: не думаю, что «Пари НН» под вылетом из РПЛ, тревоги нет

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Пари НН», в котором хозяева одержали победу со счётом 5:1.

«Я смотрел эту игру — что-то происходит внутри команды. Надо разбираться. Не думаю, что команда под вылетом, поэтому тревоги нет. Думаю, всё же тормоз будет. В Грозном было довольно сложно играть — надо зацепиться за родной берег.

Что касается возможной отставки Юрана, то я не сторонник быстрых решений по смене тренера. Абаскаля надо было давно убрать, эту промокашку футбольную», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» после этого поражения уступил грозненцам 10-е место и опустился на 11-ю строчку, у него в активе после аналогичного количества матчей 28 очков.