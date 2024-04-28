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«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ

«Ахмат» в большинстве разгромил «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ
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Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и нижегородский «Пари НН». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Матч начался в 14:00 по московскому времени и закончился разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

На 26-й минуте игры нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в игре. Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе сравнял счёт на 42-й минуте встречи. Спустя семь минут, в компенсированное время первого тайма, полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте игры форвард грозненцев Мохамед Конате оформил дубль, забив третий мяч «Ахмата» в матче. На 64-й минуте игры защитник «Ахмата» Милош Шатара забил четвертый гол и довёл счёт до разгромного. За две минуты до конца основного времени игры нападающий грозненцев Лечи Садулаев забил пятый мяч, установив окончательный счёт в матче.

Отметим, что гости играли вдесятером с 58-й минуты игры, когда с поля после второй жёлтой карточки был удалён защитник «Пари НН» Кирилл Боженов.

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари НН» после этого поражения уступил грозненцам 10-ю позицию и опустился на 11-ю строчку, имея в своём активе после аналогичного количества матчей 28 очков.

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