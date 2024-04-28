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Юран уволен из «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата»

Юран уволен из «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата»
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Российский специалист Сергей Юран уволен с поста главного тренера «Пари НН» после разгромного поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в матче 26-го тура РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

Согласно данным источника, перед игрой руководство приняло решение, что уволит тренера в случае поражения.

Напомним, этот проигрыш стал шестым подряд для нижегородской команды. После 26 туров чемпионата России «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11-е место.

54-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в апреле 2023 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела 43 матча во всех турнирах, в которых 13 раз выиграла, шесть раз сыграла вничью и 24 раза потерпела поражение.

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