Кобелев: у российских тренеров нет абсолютно никакой поддержки

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об отношении к отечественным специалистам в российском футболе.

— Вас тянет тренировать?

— Конечно, тянет. Просто я уже понимаю, что хочу и что смогу, что от меня будут требовать.

— Можете раскрыть?

— Если в клуб приглашают тренера, он не должен быть разменной монетой. Я не говорю про себя. Вы посмотрите на российских тренеров — их сделали виновниками всего. Приезжают иностранцы и привозят своих футболистов, сколько им надо. А через год или полтора просто уезжают, потому что им наплевать.

А российскому тренеру не дают время — его сразу выгоняют и сразу всё на него списывают. Абсолютно нет никакой поддержки. Я об этом говорил ещё лет семь назад. Есть высшее руководство, которое выделяет деньги, а есть круг пониже, который эти деньги распределяет.

Генеральный директор вместе со спортивным и главным тренером должны составлять ядро команды. Они должны вместе отвечать. А у нас получается, что тренера выгоняют, потом на него всё списывают, а спортивные и генеральные остаются на своих местах. Я с этим не согласен, поэтому и не работаю. С удовольствием вспоминаю работу в «Динамо с Дмитрием Александровичем Ивановым, который занимал пост генерального директора, а также с руководителями «Крыльев Советов», — сказал Кобелев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, последним местом работы Кобелева было московское «Динамо», которое он покинул в 2016 году.