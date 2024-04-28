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«Пари НН» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

«Пари НН» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ
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Сегодня, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и нижегородский «Пари НН». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'

Это шестое подряд поражение нижегородской команды в чемпионате России — 2023/2024. Последний раз «Пари Нижний Новгород» одержал победу в РПЛ 9 марта в выездном матче 20-го тура с казанским «Рубином» со счётом 1:0.

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» после этого поражения уступил грозненцам 10-е место и опустился на 11-ю строчку, у него в активе после аналогичного количества матчей 28 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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