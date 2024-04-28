«Пари НН» потерпел шестое поражение подряд в РПЛ

Сегодня, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и нижегородский «Пари НН». Матч закончился разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

Это шестое подряд поражение нижегородской команды в чемпионате России — 2023/2024. Последний раз «Пари Нижний Новгород» одержал победу в РПЛ 9 марта в выездном матче 20-го тура с казанским «Рубином» со счётом 1:0.

После 26 матчей Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» набрал 29 очков и на текущий момент занимает 10-е место в турнирной таблице. «Пари Нижний Новгород» после этого поражения уступил грозненцам 10-е место и опустился на 11-ю строчку, у него в активе после аналогичного количества матчей 28 очков.