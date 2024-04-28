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Гендиректор «Пари НН»: вопрос об отставке Юрана будет поднят на совете директоров

Гендиректор «Пари НН»: вопрос об отставке Юрана будет поднят на совете директоров
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.

— Есть ли чувство тревоги?

— Тревоги нет. Но вопросы есть. Будет перезагрузка тренерского штаба и подхода. Команда вернётся в Нижний Новгород и продолжит тренировки уже в новых требованиях.

— Речь идёт об отставке Сергея Юрана?

— Дайте несколько минут. Этот разговор тоже будет поднят на совете директоров. Доверие есть к любым людям в команде — просто не получается, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 28 апреля, «Пари Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» со счётом 1:5 в матче 26-го тура чемпионата России. Этот проигрыш стал шестым подряд для «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
5 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Конате – 26'     1:1 Кутателадзе – 42'     2:1 Камилов – 45+5'     3:1 Конате – 53'     4:1 Шатара – 65'     5:1 Садулаев – 88'    
Удаления: нет / Боженов – 56'
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