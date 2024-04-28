Гендиректор «Пари НН»: вопрос об отставке Юрана будет поднят на совете директоров

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера нижегородской команды Сергея Юрана.
— Есть ли чувство тревоги?
— Тревоги нет. Но вопросы есть. Будет перезагрузка тренерского штаба и подхода. Команда вернётся в Нижний Новгород и продолжит тренировки уже в новых требованиях.
— Речь идёт об отставке Сергея Юрана?
— Дайте несколько минут. Этот разговор тоже будет поднят на совете директоров. Доверие есть к любым людям в команде — просто не получается, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 28 апреля, «Пари Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» со счётом 1:5 в матче 26-го тура чемпионата России. Этот проигрыш стал шестым подряд для «Пари НН».
- 28 апреля 2024
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