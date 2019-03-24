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Игрок «Витесса» и сборной России Вячеслав Караваев женится

Екатерина Бурлакова
Даниил Бороздин
Фото: instagram.com/katerina_burlakova
Сделав ей предложение, Караваев сразу получил вызов в сборную России
Невеста одного из немногих легионеров национальной команды.
Футбол / Сборная России

Полтора месяца назад защитник «Витесса» Вячеслав Караваев принял важное решение в жизни каждого мужчины: сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Екатерине Бурлаковой, на которое та ответила согласием. Вскоре футболист был вызван в сборную России. И если Караваев выйдет на поле в матче с Казахстаном, да ещё и сумеет поразить ворота соперника, то несложно догадаться, кому будет посвящён этот гол.

Екатерина отучилась в столичном ВГИКе на режиссёра. Помимо создания видео девушка пишет сценарии и рисует. Судя по социальным сетям, Катя смотрит много хорошего кино и театральных постановок. Также в списке её интересов фитнес, современная поэзия и небанальные музыкальные клипы: например, одна из самых ярких работ тандема музыканта Сергея Сироткина и режиссёра Олега Трофима «Бейся, сердце, время биться». Несмотря на то что девушке приходится жить на две страны, у неё с Вячеславом любовь не слабее, чем у героев этого клипа.

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