Экс-игрок «Спартака» отказался выходить на замену. За это его выгнали из клуба

Полузащитник Араз Озбилиз – главный футболист дня в Нидерландах. До последнего времени игрок выступал за «Виллем II», играя там на правах аренды. Но сегодня договор был расторгнут. Всё дело в инциденте, который случился в субботу: Озбилиз отказался выходить на замену в матче с «Фортуной». Сегодня «Виллем II» на официальном сайте объявил, что разрывает договор аренды. Полузащитник возвращается в «Бешикташ». В Нидерландах он провёл 17 матчей в разных турнирах и забил два мяча. При этом в «Виллем II» его приглашали по инициативе Гери Винка, который работал с игроком в академии «Аякса», а сейчас тренирует в системе «Виллема».

«Чувствую необходимым прояснить ситуацию на фоне всех разговоров, которые поднялись. Это правда, я действительно отказался выходить на замену в игре с «Фортуной», это было неправильно, я извинился за этот эпизод. Мои эмоции связаны с решением тренера, которое произошло незадолго до этого. На поле появился футболист, который только-только восстановился от травмы и тренировался лишь один день перед матчем. А через два дня этого игрока убирают из состава по неспортивным причинам. Дело не в том, кто именно это был, какой конкретно игрок, не во мне – важна сама ситуация. Я искренне сожалею, что это произошло. И что меня убирают с формулировкой «отказался от выполнения своих обязанностей. Каждый, кто знает меня, в курсе, что я профессионал. Я дисциплинирован и ответственен. Но я тоже совершаю ошибки», – написал Озбилиз в «Инстаграме».

Арас Озбилиз отказался выходить на замену Фото: Geert van Erven/Soccrates/Getty Images

Это уже второй случай в сезоне, когда игроки в «Виллеме» подвергаются санкциям в виде вывода из состава. В декабре группу футболистов перевели в дубль за непрофессиональное поведение. Впрочем, лишь с одним из этой четвёрки в итоге расторгли контракт. Под спорной ситуацией, о которой пишет Озбилиз, судя по всему, подразумевается контракт Кристофера Кристинссона. Исландец вернулся в основу после травмы, но был убран из состава из-за отказа подписывать новый контракт.

Для самого Озбилиза это уже третья неудачная попытка уйти в аренду из «Бешикташа», куда он переехал в январе 2016-го из «Спартака». В турецком клубе он не смог закрепиться из-за постоянных травм, поэтому ему регулярно искали варианты с арендой. Полузащитник съездил в «Шериф», затем была попытка проявить себя в «Райо» и свежий переезд в «Виллем». Суммарно с момента ухода из «Спартака» футболист сыграл чуть более 20 матчей. При этом его контракт с «Бешикташем» действует ещё два сезона.

Символично, что на этой же неделе «твиттер» РПЛ вспомнил один из лучших голов в карьере Озбилиза. Забил он его в России, но играл тогда не за «Спартак», а за «Кубань»: