Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Деньги Рокетов» разгромили Lotus в матче 4-го тура Медиалиги

«Деньги Рокетов» разгромили Lotus в матче 4-го тура Медиалиги
Комментарии

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 4-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), в котором встречались команды Lotus и «Деньги Рокетов». Встречу принимал стадион «Москвич» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Виталий Бердников. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 11:00 МСК
Lotus
Окончен
0 : 3
Деньги Рокетов
0:1 Дзиов – 18'     0:2 M. Fathi Алхибеши – 31'     0:3 Первушин – 37'    

В составе «Деньги Рокетов» забитыми голами отметились защитники Владимир Дзиов и Фёдор Первушин, а также полузащитник Мохаммед Алхибеши, отличившиеся в первом тайме игре.

Lotus продолжает замыкать турнирную таблицу группы B, ещё не набрав ни одного очка после трёх матчей. Благодаря победе «Деньги Рокетов» поднялись на третье место в группе B, записав в свой актив четыре очка после аналогичного количества матчей.

Календарь Медиалиги
Турнирная таблица Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android