«Деньги Рокетов» разгромили Lotus в матче 4-го тура Медиалиги
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Сегодня, 11 мая, состоялся матч 4-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), в котором встречались команды Lotus и «Деньги Рокетов». Встречу принимал стадион «Москвич» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Виталий Бердников. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.
Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 4-й тур
11 мая 2024, суббота. 11:00 МСК
Lotus
Окончен
0 : 3
Деньги Рокетов
0:1 Дзиов – 18' 0:2 M. Fathi Алхибеши – 31' 0:3 Первушин – 37'
В составе «Деньги Рокетов» забитыми голами отметились защитники Владимир Дзиов и Фёдор Первушин, а также полузащитник Мохаммед Алхибеши, отличившиеся в первом тайме игре.
Lotus продолжает замыкать турнирную таблицу группы B, ещё не набрав ни одного очка после трёх матчей. Благодаря победе «Деньги Рокетов» поднялись на третье место в группе B, записав в свой актив четыре очка после аналогичного количества матчей.
Комментарии
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