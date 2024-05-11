«Деньги Рокетов» разгромили Lotus в матче 4-го тура Медиалиги

Сегодня, 11 мая, состоялся матч 4-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ), в котором встречались команды Lotus и «Деньги Рокетов». Встречу принимал стадион «Москвич» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Виталий Бердников. Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Деньги Рокетов» забитыми голами отметились защитники Владимир Дзиов и Фёдор Первушин, а также полузащитник Мохаммед Алхибеши, отличившиеся в первом тайме игре.

Lotus продолжает замыкать турнирную таблицу группы B, ещё не набрав ни одного очка после трёх матчей. Благодаря победе «Деньги Рокетов» поднялись на третье место в группе B, записав в свой актив четыре очка после аналогичного количества матчей.