Геннадий Орлов сравнил Данилу Козлова с молодым Аршавиным

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов сравнил атакующего полузащитника «Балтики» Данилу Козлова, являющегося воспитанником «Зенита», с экс-нападающим сине-бело-голубых Андреем Аршавиным.

«Когда читаю болельщиков в интернете, в основном о деньгах идёт речь. А обратите внимание на англичан — на «Манчестер Юнайтед» в его лучшие годы с Фергюсоном. Сколько лет отыграл Руни! Райан Гиггз в 40 лет выходил на поле. У них же потрясающие были финансовые условия, но они выходили и всегда играли в полную силу. Или вы думаете, Месси сейчас из-за денег играет? Это хорошо, но в первую очередь он просто спортсмен по духу, ему хочется играть! Деньги и страсть к игре — это разные величины. Они любят играть в футбол и всегда хотят играть.

Я всегда говорю: самый главный показатель — когда футболист играет с улыбкой. Вот Козлов в «Балтике» — потрясающий парень. Кстати, воспитанник академии «Зенита». На него смотреть — одно удовольствие! Он смеётся, играя. Он весёлый, дерзкий на поле. Вот так начинал Аршавин. Не пройдёт финт — не страшно, но потом получается. И сейчас у Козлова получается. Он и голы забивает, и голевые передачи делает. Это самое главное, чтобы человек получал удовольствие от игры. Иной раз смотришь на футболистов — такие смурные, будто с партсобрания вышли или после накачки. Хочется сказать им: спокойнее, ребята, расслабьтесь и играйте как умеете», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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