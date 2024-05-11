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Карпин сообщил, когда Мохеби сможет вернуться в состав «Ростова»

Карпин сообщил, когда Мохеби сможет вернуться в состав «Ростова»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, когда в команде ожидают возвращения нападающего Мохаммада Мохеби, который не попал в заявку ростовского клуба на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Рыбус – 30'     2:0 Мартынович – 38'    

«Надеялись и надеемся, что скоро, поэтому он и прилетел. Думали, что может сыграть уже сегодня, но попробовали и поняли, что он пока не готов даже на 90%, поэтому решили не рисковать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону, пройдёт сегодня, 11 мая, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.

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