Карпин сообщил, когда Мохеби сможет вернуться в состав «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, когда в команде ожидают возвращения нападающего Мохаммада Мохеби, который не попал в заявку ростовского клуба на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».

«Надеялись и надеемся, что скоро, поэтому он и прилетел. Думали, что может сыграть уже сегодня, но попробовали и поняли, что он пока не готов даже на 90%, поэтому решили не рисковать», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону, пройдёт сегодня, 11 мая, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Встречу примет стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)». По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.