Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» были застигнуты врасплох прощальным видео Мбаппе — журналист L’Équipe

В «ПСЖ» были застигнуты врасплох прощальным видео Мбаппе — журналист L’Équipe
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «ПСЖ» не было осведомлено о том, что нападающий Килиан Мбаппе записал видео, в котором он заявляет об уходе из парижского клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист L’Équipe Лоик Танзи.

По информации источника, Мбаппе пытался сохранить наличие данного видео в секрете. О его существовании знали несколько представителей ультрас «ПСЖ», а также стратегический советник клуба Лукаш Кампуш. При этом президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи не был проинформирован о готовящейся публикации ролика.

Подчёркивается, что в «ПСЖ» были застигнуты врасплох этим видео, именно по этой причине парижский клуб никак не отреагировал на заявление Мбаппе об уходе.

Напомним, француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

Материалы по теме
Мбаппе на видео объявил об уходе из «ПСЖ»! Уже известно, когда ждать анонса «Реала»! LIVE
Live
Мбаппе на видео объявил об уходе из «ПСЖ»! Уже известно, когда ждать анонса «Реала»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android