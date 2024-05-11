В «ПСЖ» были застигнуты врасплох прощальным видео Мбаппе — журналист L’Équipe

Руководство «ПСЖ» не было осведомлено о том, что нападающий Килиан Мбаппе записал видео, в котором он заявляет об уходе из парижского клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист L’Équipe Лоик Танзи.

По информации источника, Мбаппе пытался сохранить наличие данного видео в секрете. О его существовании знали несколько представителей ультрас «ПСЖ», а также стратегический советник клуба Лукаш Кампуш. При этом президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи не был проинформирован о готовящейся публикации ролика.

Подчёркивается, что в «ПСЖ» были застигнуты врасплох этим видео, именно по этой причине парижский клуб никак не отреагировал на заявление Мбаппе об уходе.

Напомним, француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»: