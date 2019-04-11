Кажется, про игрока ЦСКА и сборной России просто забыли.

Самые дорогие российские игроки до 21 года. В этом списке нет Ахметова

Авторитетный немецкий статистический сайт Transfermarkt опубликовал символическую сборную из самых дорогих российских игроков в возрасте до 21 года. Знакомимся с выбором аналитиков рынка. Кстати, узнать, как формируются цены, можно в этой статье:

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Кто попал в сборную самых дорогих молодых игроков РПЛ?

Команда составлена по условной тактической схеме 4-4-2. Вот самые ценные футболисты на своих позициях: вратарь – Александр Максименко («Спартак», 3 млн евро), защитники – Никита Калугин («Сочи», 0,5 млн), Роман Евгеньев («Динамо», 0,7 млн), Николай Рассказов («Спартак», 2 млн), Михаил Лысов («Локомотив», 1,2 млн), полузащитники – Иван Обляков (ЦСКА, 5 млн), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 млн), Александр Ломовицкий («Спартак», 1,5 млн), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар», 2,8 млн), нападающие – Фёдор Чалов (ЦСКА, 10 млн), Иван Игнатьев («Краснодар», 4 млн).

Наиболее высокая цена, что неудивительно, у лучшего бомбардира чемпионата России Чалова. Почти все остальные игроки, включённые в символическую сборную, также выступают в РПЛ. Исключение одно – центральный защитник «Сочи» Никита Калугин, перешедший летом из московского «Динамо». Классных игроков обороны российскому футболу по традиции недостаёт.

Кого ещё не хватает в этой команде?

Первым делом бросается в глаза одна странность – отсутствие Ильзата Ахметова. Похоже, при составлении символической сборной про полузащитника ЦСКА просто забыли. Всё же сам Transfermarkt оценивает новичка сборной России в 6 млн евро.

Есть и ещё несколько игроков, которые в принципе могли бы заслужить место в этой команде. Если взглянуть на оценки другого статистического сайта Whoscored.com за нынешний сезон РПЛ, то выяснится, что достаточно высокий балл имеют голкипер Матвей Сафонов из «Краснодара» (за него дают 900 тыс. евро), защитник Игорь Дивеев из ЦСКА (400 тыс.) и полузащитник Вячеслав Грулёв из «Динамо» (450 тыс). Например, Дивеев прямо сейчас точно более заметная фигура, чем играющий в ФНЛ Калугин.

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Интересно, что самый дорогой российский футболист совсем чуть-чуть старше: 22-летний полузащитник «Монако» Александр Головин стоит 30 млн евро. В три раза дороже Чалова!

Столько стоят лучшие молодые игроки мира?

Цены на самых крутых молодых футболистов мира лучше не смотреть. После сравнения нашей молодёжи с зарубежной становится тревожно за будущее российского футбола. Понятно, что эти числа условность, но так или иначе они отражают уровень игроков, спрос на них со стороны топ-клубов Европы. Лидирует в рейтинге Килиан Мбаппе. Чемпион мира в составе сборной Франции стоит 200 млн евро, а в реальности «ПСЖ» наверняка продаст его дороже. Если вообще продаст.

В символическую сборную мира попали бы голкипер Джанлуиджи Доннарумма (50 млн), защитники Матейс де Лигт (70 млн), Эдер Милитао (50 млн), Трент Александер-Арнольд (50 млн), Райан Сессеньон (35 млн), полузащитники Усман Дембеле (120 млн), Френки де Йонг (75 млн), Кай Хаверц (65 млн), нападающие Килиан Мбаппе (200 млн), Джейдон Санчо (120 млн) и Маркус Рашфорд (80 млн).

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Ни один клуб РПЛ при всём желании не смог бы приобрести кого-то из будущих звёзд мирового футбола. Значит, надо выращивать молодёжь такого уровня самим. Пока получается плохо.