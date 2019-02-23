Мы выяснили, как аналитики transfermarkt формируют ценники на футболистов и кого в РПЛ они понизят/повысят в февральском релизе.

На сколько подешевели Кокорин и Мамаев за четыре месяца в тюрьме

Об авторитетном немецком портале, оценивающем игроков всех более или менее серьёзных лиг, продвинутый болельщик, конечно, наслышан. Мало кто знает, по какому принципу transfermarkt формирует и корректирует стоимость футболистов. Разобраться в механике ценообразования нам помог администратор российского отдела сайта Артём Заводник.

Кто формирует цену?

Сразу оговорюсь: универсальной формулы вычисления цены того или иного спортсмена не существует. По крайней мере у наших коллег её нет. Оценки носят сугубо умозрительный характер, хоть и основываются на объективных факторах.



Ценник игрока на transfermarkt является плодом коллективного обсуждения скаутов и пользователей ресурса. За российское направление отвечают пять аналитиков. Они коллегиально и назначают цену на того или иного исполнителя, предварительно сверив собственные впечатления с рекомендациями читателей на форуме. В ближайших планах сервиса открытие полноценной русскоязычной версии портала, а это значит, что вовлеченность наших болельщиков в процесс станет ещё более высокой.



Важный нюанс: переезжая в другую страну, футболист автоматически переходит под контроль аналитиков, ведущих соответствующую лигу. Таким образом, Головина и Паредеса теперь оценивают французские скауты.

Каковы критерии оценки?

При определении рыночной стоимости игроков во внимание принимаются несколько факторов.



Успешность. Первым делом учитываются достижения игрока за определённый промежуток времени – личная статистика и командные свершения: результаты, титулы.



Интерес. Серьёзное влияние на котировки игрока оказывает внимание к нему со стороны потенциальных покупателей. Чем в большем количестве трансферных слухов фигурирует человек, тем выше его шансы на подорожание. Это чёткий индикатор спроса на футболиста.



Возраст. Очевидно, что молодые игроки пользуются большим спросом и, соответственно, представляют более высокую ценность, чем «пожилые». Эксперты сервиса придерживаются правила – после 32 лет стоимость игрока может меняться лишь в одну сторону – уменьшения (у вратарей возрастной потолок на два года выше). Однако у любого правила есть исключения. В прошлом сезоне они коснулись сразу двух членов золотого «Локомотива». Одному из героев сезона Ману Фернандешу скауты накинули почти миллион к прежней цене (было 4,5 млн – стало 5,4), а Джефферсона Фарфана оставили на прежнем уровне (2 млн). Одному 33 года, другому – 34.



Согласно этой тенденции, цена самого старшего «армейца» Игоря Акинфеева (12 млн) в ближайшие пару лет ещё может подрасти, но в дальнейшем скорее всего будет постепенно снижаться.

Трансфер. В случае приобретения игрока топ-клубом вместе с его статусом зачастую меняется и ценник. Но с точностью до миллиона гипотетическая рыночная стоимость с реальной покупной у игроков экстра-класса редко совпадает.

Как часто происходит «переучёт»?

Каждый футболист из 1 850 000 в базе портала подвергается переоценке минимум дважды в год – в конце весны и зимой, после закрытия трансферного окна. В случае стремительного прогресса или кардинальных изменений в карьере игрок может дорожать до четырёх раз за 12 месяцев, как Головин в 2018 году: помимо двух больших «апгрейдов» предусмотрены два маленьких.

Кто из российских футболистов чаще всех фигурирует в трансферных слухах?

Наиболее высокий интерес со стороны западных клубов зафиксирован по отношению к двум «армейцам» — Марио Фернандесу и Фёдору Чалову. Обоих «ведут» английские клубы. Периодически список разбавляют испанцы.

Прошедший Кубок мира ощутимо повысил привлекательность в глазах потенциальных покупателей Романа Зобнина. За хавбеком «Спартака» и сборной России пристально следят скауты «Шальке», «Вердера» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.



Также среди реальных кандидатов на смену прописки называются Артём Дзюба, Фёдор Смолов и братья Миранчуки.

Набивают ли агенты цену на клиентов?

Поскольку transfermarkt в своём роде сервис единственный и уникальный и на его оценки ориентируются даже клубы-гранды, случаи давления на его сотрудников с совершенно понятной целью не так уж и редки. Есть категория агентов, которые всеми правдами и неправдами пытаются повысить значимость собственного клиента в глазах окружающих – пишут письма, уговаривают администраторов «внимательнее присмотреться» к тому или иному футболисту. Наиболее часто к этой тактике прибегают турецкие посредники. По заверениям моего собеседника, портал слишком дорожит своей репутацией и свободой, чтобы идти на поводу у этой публики. Бывало, футболисты-ноунеймы пытались самостоятельно украсить собственный профиль за счёт заведомо ложной информации. Эти после проверки «админами» сразу отправляются в бан на портале.

10 самых подорожавших футболистов РПЛ 2018 года Половина из них представляет один клуб.

Кто в РПЛ дороже всех прямо сейчас?

1. Марио Фернандес (ЦСКА) – € 26 млн

2. Никола Влашич (ЦСКА) – € 18 млн

3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») – € 18 млн

4. Виктор Классон («Краснодар») – € 14 млн

5. Алексей Миранчук («Локомотив») – € 14 млн

6. Себастьян Дриусси («Зенит») – € 13,5 млн.

Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подорожал за год?

1. Марио Фернандес (ЦСКА) – + € 10 млн (16 – 26)

2. Никола Влашич (ЦСКА) – + € 10 млн (8 – 18)

3. Фёдор Чалов (ЦСКА) – + € 9 млн (1 – 10)

4. Виктор Классон («Краснодар») – + € 9 млн (5 – 14)

5. Антон Миранчук («Локомотив») – + € 7,5 млн (2,5 – 10).



Лидерство «армейцев» в номинации неслучайно. Именно ЦСКА в прошлом году одержал самые громкие победы в Лиге чемпионов – над «Реалом». Нет ничего удивительного, что лучших людей Виктора Гончаренко transfermarkt «повысил» в первую очередь. Желающим приобрести Фернандеса и Чалова при планировании селекционной работы можно ориентироваться на эти данные. Понятно, что если за ними придут из АПЛ, цена наверняка будет выше.

Кто в Премьер-Лиге сильнее всех подешевел?

1. Клаудио Маркизио («Зенит») — € 12,5 млн (18 – 5,5)

2. Бенедикт Хёведес («Локомотив») — € 8,5 млн (15 – 6,5)

3. Гжегож Крыховяк («Локомотив») — € 7 млн (24 – 18)

4. Денис Глушаков («Спартак») — € 4 млн (7,5 – 3,5)

5. Александр Кокорин («Зенит») — € 3,5 млн (11 – 7,5).



Основной фактор снижения стоимости игрока – травматический. Продолжительный простой неминуемо влечёт за собой потерю спортивной формы, а, следовательно, и удешевление спортсмена. Первые полгода после повреждения цена футболиста не меняется – ещё один принцип портала. Но если реабилитация затягивается, как у многострадального «армейца» Васина, кривая его стоимости, естественно, устремляется вниз.

Кто войдёт в свежий релиз?

Очередное обновление данных в разделе РПЛ на сайте состоится 23 февраля. Изменения коснутся 11 человек – фигурантов зимних трансферов, трёх участников Кубка Азии (Азмун, Мохаммади, Шомуродов) и пары самых известных узников «Бутырки».

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За четыре месяца в СИЗО стоимость Кокорина с Мамаевым пересматривается уже второй раз. Александр относительно летнего релиза потерял в сумме уже 3,5 млн евро (2,5 в декабре, 1 – в феврале), Павел – 2,5 млн (1,5 + 1). Ощутимая разница в цифрах объясняется предысторией: в то время как Мамаев качественно начал новый сезон, его товарищ только набирал обороты после тяжёлой травмы. Относительно «исторического максимума» — 18 млн весной-летом 2014-го – Кокорин уже подешевел почти в 2,5 раза.



Остальные участники нового рейтинга прибавили в цене. Незначительно, но всё же.



1. Айртон («Спартак»): + 3,5 млн (5)

2. Олссон («Краснодар»): + 3 млн (4,5)

3. Барриос («Зенит»): + 3 млн (15)

4. Азмун («Зенит»): + 1,5 (11)

5. Вомбаргер («Уфа»): + 0,7 млн (1)

6. Шиманьски («Ахмат»): + 0,5 млн (1,5)

7. Норманн («Ростов»): + 0,5 млн (0,9)

8. Мохаммади («Ахмат»): +0,5 млн (4)

9. Шомуродов («Ростов»): +0,1 млн (1).



Айртон и Барриос получили «повышение» в связи с переездом из Латинской Америки в Европу и высокой ликвидностью. Возраст новичков позволяет «Спартаку» и «Зениту» рассчитывать на выгодную продажу в будущем. С Олссоном всё тоже ясно: переезд в более сильную лигу автоматом повысил его котировки. Азмуну зачли успешный Кубок Азии и трансфер в более авторитетный клуб. В плюс Мохаммади помимо удачной игры за сборную сработал интерес «Ньюкасла». С высокой степенью вероятности иранец доигрывает последние месяцы в России.