Клуб ФНЛ заявил 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место Лингарда

Теперь есть ещё один повод следить за ФНЛ.

Выступающий в ФНЛ «Чертаново» внёс в заявку 14-летнего игрока. Нападающий Сергей Пиняев – самый молодой футболист в составе российской профессиональной команды. Если он выйдёт на поле во второй части сезона, то установит рекорд: в таком возрасте у нас ещё никто не играл.

Кто такой Сергей Пиняев?

О Пиняеве заговорили в прошлом году после того, как появилось видео его феноменальных голов за академию «Чертаново». В одном из матчей 13-летний форвард обыграл семерых соперников перед тем, как поразить ворота соперника. В другой игре, против ЦСКА Сергей забил рабоной.

Мальчишка из Саратова поражает своим техническим оснащением, скоростью, пониманием игры. «Чертаново» выкладывает в «Твиттере» видео с голами своей звёздочки, отмечая, что Пиняев получил отказ в ведущих столичных академиях, а в их футбольной школе превратился в самого результативного нападающего детско-юношеского футбола. Три сезона подряд Сергей становился лучшим бомбардиром летнего первенства Москвы во всех возрастах.

Насколько силён интерес «Манчестер Юнайтед»?

Пиняев уже дважды ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Скауты английского клуба узнали об уникуме из «Чертаново» раньше, чем российские болельщики. Весной 2018-го во время первой поездки Сергей забил пять голов за команду своего возраста (игроки 2004 года рождения) в товарищеской встрече с «Бари».

В ходе второй стажировки в январе 2019-го россиянин познакомился с главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером и нападающим Джесси Лингардом, сделал совместные фотографии со звёздами английской команды. Говорят, Сульшер подшутил над Лингардом, сказав, что через два года на его месте будет играть Пиняев.

«До перехода в «Спартак» Умяров получал 18 тысяч рублей» Директор «Чертаново» Николай Ларин — о том, как добиваться высокого результата с минимальными ресурсами.

Директор «Чертаново» Николай Ларин рассказывал в интервью для «Чемпионата»:

«Англичане хотят, чтобы он потренировался у них, а мы не возражаем, пусть развивается парень. Вот он английский учит с преподавателем. В любом случае только плюсы от этого. Пока речь не идёт о переходе. Просто «Манчестер Юнайтед» пристальнее других следит за ним. Есть лист «МЮ» по всем странам мира. И несколько футболистов «Чертаново» в этом листе находятся. В любом случае, пока о будущем Серёжи говорить рано. Надо много работать».

Как выступает «Чертаново» в ФНЛ?

Футбольная академия, играющая на уровне ФНЛ собственными воспитанниками, – сказочная история. Да ведь не просто играющая, а ещё и претендующая на выход в Премьер-Лигу! По крайней мере, если судить по результатам первой части сезона. После 24 туров «Чертаново» занимает четвёртое место (это зона стыковых матчей), отставая от лидирующих в чемпионате «Томи» и «Тамбова» на восемь-девять очков. При этом у столичного клуба самый маленький бюджет в лиге. По словам Ларина, некоторые футболисты команды играют за зарплату в 18 тыс рублей в месяц.

Нынешней зимой «Чертаново» продало трёх своих воспитанников, чтобы иметь необходимый бюджет для выступлений в ФНЛ. Полузащитник Наиль Умяров и Максим Глушенков перешли в «Спартак», а нападающий Андрей Зиньковский – в «Крылья Советов». Эти три трансфера должны принести клубу около 1 млн евро без учета бонусов. Трансфер Пиняева в будущем наверняка побьёт клубный рекорд.

Пиняев – большой талант. Может вырасти в крутого игрока. Главное, чтобы никому в голову не пришло называть его «русским Месси».