Касильяса выписали из больницы. Его просят не возвращаться на поле

Неделю назад испанский вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт, и эта история объединила вообще весь футбольный мир. Люди забывали о клубных симпатиях и отправляли сообщения поддержки. Висенте дель Боске, экс-тренер «Реала» и сборной Испании, приехал на лекцию в Саламанку по совсем другому поводу, но не мог не рассказать об Икере.

«Он всегда был одним из наших героев, мальчиком, который практически всю свою жизнь провел в одном клубе и совершил великое футбольное путешествие, в котором был образцом поведения.



Не знаю, что будет с ним дальше, но самое важное – это жизнь. Нельзя постоянно играть в футбол, однажды придется закончить с ним. Но главное – прожить много лет», – сказал дель Боске.



Несмотря на то, что самое страшное позади, бывший клуб Касильяса, «Реал», провел акцию поддержки Икера на домашней игре с «Вильярреалом». Перед стартовым свистком футболисты вышли на поле в футболках с изображением Касильяса и надписью «Икер, мы с тобой».

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.

Возможно, лучшие слова написал Виктор Вальдес. Они конкурировали, когда играли за «Реал» и «Барселону», а затем и в сборной. Но в своем письме Вальдес признался, что всегда считал Икера лучшим и учился у него. «Я невероятно волнуюсь, пока пишу это, потому что вспоминаю все те времена великих противостояний. В которых, конечно, ты был впереди. Думаю, ты даже не знаешь, насколько много давал мне на каждой совместной тренировке. Икер, дорогой друг, мы, вратари, постоянно принимаем на себя риск и опасность во время матчей. Сейчас твое сердце бьется ради тех, кто считает тебя своим кумиром. Как друг и соперник я призываю тебя оставаться львом, но уже за боковой линией».

Главный вопрос – как и почему у современного футболиста вообще случился инфаркт миокарда. Игроки постоянно на контроле врачей, проходят углубленные медобследования. Все потенциальные проблемы должны были предотвратить, но этого не произошло. Не говоря уже о том, что обычные причины инфаркта, курение, переизбыток холестерина и сидячего образа жизни, вообще не про футбольного вратаря. Но как раз из-за высоких нагрузок может случиться инфаркт, не имеющий никаких предпосылок.



Доктор Хосе Калабуйг уверен, что многие опытные спортсмены «перенесли один или два сердечных приступа, но даже не заметили этого на фоне других симптомов и дискомфорта в организме». Но в слишком юном или, наоборот, зрелом возрасте перегрузка сердечной мышцы может быть критичной. У Касильяса не было хронических проблем с сердцем. Но в моменте организм не выдержал заданных нагрузок. Именно из-за этого прямо сейчас есть риск того, что профессиональную карьеру вратарь все-таки закончит.

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Что будет дальше, не знает пока даже сам Икер. На выходе из клиники после выписки его ждали камеры и диктофоны, но голкипер только смущенно улыбался.

«Я чувствую себя намного лучше. Сейчас надо отдохнуть. Пару недель, возможно, месяцев. Не знаю, что будет затем. Но я все еще здесь, это главное. Я благодарю всех за поддержку, свою семью за терпение.



То, что произошло, могло случиться с каждым. Просто пришла моя очередь, но в итоге я оказался везунчиком. Могу сейчас стоять здесь и общаться с вами», – говорил Икер.



Касильяс практически со слезами на глазах благодарил всех: персонал «Порту», врачей клиники. И пообещал ответить на все сообщения с поддержкой, которые получил. «У меня будет достаточно времени для этого», – пошутил вратарь. Но пока он ограничился только видео с благодарностью ко всем:

«Спасибо. Тысячу раз спасибо. Крепко обнимаю и жутко волнуюсь от того количества любви, которое вы мне подарили. Я иду на поправку, все хорошо и спокойно. Еще раз крепко обнимаю».



Уходя из клиники, напоследок, Касильяс сказал журналистам, что они скоро обязательно увидятся с ним. Совсем исчезать из публичного пространства Икер не планирует.