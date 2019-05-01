Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру

Сегодня 37-летний Икер Касильяс почувствовал себя плохо после утренней тренировки и был доставлен в больницу. В «Порту» подтвердили, что голкипер перенёс сердечный приступ. Была сделана операция и жизни Касильяса ничего не угрожает. Но футболист может завершить карьеру.

«Икер Касильяс перенёс острый инфаркт миокарда во время утренней тренировки в среду в учебно-тренировочном центре „ПортуГайя“ в Оливале. Занятие было незамедлительно прервано, чтобы оказать помощь вратарю команды, который в настоящее время находится в госпитале. Касильяс здоров, состояние его здоровья стабильно, проблема с сердцем решена», — сказано в заявлении на официальном сайте «Порту».



Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала», в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2020 года. По согласованию сторон соглашение может быть продлено ещё на один сезон.

Касильяса поддержали «Бенфика» и «Спортинг» — главные конкуренты «Порту».

«Бенфика» желает Икеру Касильясу скорейшего выздоровления в этот трудный момент. Мы выражаем чувство солидарности и надеемся, что спортсмен преодолеет этот этап. Будь сильным, Икер!" — приводит текст сообщения «Бенфики» A Bola.



«Ты должен поправиться и вернуться на поле как можно скорее! Ты нужен нам и всему португальскому футболу!» — говорится в сообщении «Спортинга».

Со словами поддержки выступили родной для вратаря мадридский «Реал» и «Барселона».

«Реал» хочет передать всю поддержку своему любимому капитану Икеру Касильясу. Он научил нас на протяжении всей своей карьеры преодолевать трудности, чтобы прославить клуб. Он научил нас тому, что никогда нельзя сдаваться, и показал, что каким бы ни был тяжёлым путь к победе, его можно преодолеть. «Реал» хочет, чтобы наш вечный капитан выздоровел как можно скорее", — говорится в заявлении «Реала», опубликованном на официальном сайте.



«Оставайся сильным, Икер Касильяс! Желаем тебе скорейшего и полного выздоровления», — говорится в сообщении «Барселоны», опубликованном на странице в «Твиттере».

Спортивный врач Домингос Гомес заявил, что своевременно оказанная помощь помогла спасти жизнь Касильясу.



«Главный положительный момент заключается в том, что ему была вовремя оказана помощь. Иногда в таких случаях пять минут решают многое. Что касается продолжения футбольной карьеры, то всё возможно. Однако многое будет зависеть от того, как будет протекать его восстановление. Безусловно, физические упражнения могут помочь ему вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Гомеса a Bola.