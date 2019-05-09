«Тоттенхэму» невероятно повезло с покупкой Моуры! Лукас не пригодился «ПСЖ»

Сколько бы ни было сумасшедших камбэков в последние годы в Лиге чемпионов, вряд ли кто-то верил в победу «Тоттенхэма» над «Аяксом» после первого тайма матча в Амстердаме. Ведь в составе «шпор» нет волшебников вроде Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а игра команды Маурисио Почеттино не потрясает так, как футбол «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Но в этот вечер всё-таки нашёлся один Супергерой. Его имя – Лукас Моура.

«Надеюсь, Лукасу Моуре поставят памятник в Англии», – сказал по окончании матча полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, восхищённый игрой бразильца.

Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду Хет-трик бразильца за тайм вывел «Тоттенхэм» в финал.

Если бы был здоров Гарри Кейн, то Лукас Моура, возможно, остался бы на скамейке запасных. Вообще-то 26-летний бразилец – вингер, а не чистый нападающий, тем не менее он неплохо подменял лучшего бомбардира ЧМ-2018 на острие атаки. Но всё-таки Лукасу Моуре стало комфортнее, когда во втором тайме встречи с «Аяксом» он стал располагаться глубже после появления на поле рослого Фернандо Льоренте. В эпизодах с первым и третьим голами бразилец продемонстрировал свою фантастическую скорость, совершая рывки из глубины. Момент со вторым голом показал, насколько хороши его дриблинг и чувство игры.

Поразительно, что от футболиста с такими качествами отказался «ПСЖ», продавший вингера «Тоттенхэму» в январе 2018-го за 28,4 млн евро (по данным Transfermarkt). Сегодня в Париже наверняка кусают локти. Напичканные звёздами чемпионы Франции в очередной раз нелепо вылетели из Лиги чемпионов, а Лукас Моура сыграет в финале. Говорят, у бразильца был конфликт в Париже с Унаи Эмери. Главный тренер обвинил игрока в том, что тот сливал информацию о «ПСЖ» в прессу, в частности, рассказал о конфликте Неймара с Эдинсоном Кавани. Сам Неймар очень переживал из-за продажи своего друга, а Маркиньос вообще расплакался, когда говорил в интервью об уходе Лукаса Моуры.

Первый хет-трик в Англии Лукас Моура посвятил любимой Лариссе Жена бразильского полузащитника «шпор» снова ждёт ребенка.

«Сезон-2016/17 был лучшим для меня. До сих пор не понимаю, почему меня вдруг перестали ставить в состав. Я был вторым среди бомбардиров, отдал кучу голевых передач – и вдруг в новом сезоне перестал играть. К сожалению, в футболе случаются такие вещи. Но я верю в бога, и знаю, что у него есть план на всё. Верил, что он даст мне новый шанс. Конечно, мог остаться в «ПСЖ», но не хотел повторять пройденное, потому что я работал не ради этого. Пережил самые сложные полгода в карьере. Я усердно работал на тренировках, а ко мне относились не очень хорошо. Я даже не знаю, почему», – рассказывал разочарованный Лукас Моура после своего трансфера в «Тоттенхэм».

Действительно, бразильцу выпал новый шанс – в Лондоне. Его отношения с Почеттино куда лучше, чем были с Эмери. Этот шанс вингер использует на сто процентов. Лукас Моура становится всё более ценной фигурой для «Тоттенхэма». В августе его признали лучшим игроком месяца в АПЛ, в апреле он сделал хет-трик в ворота «Хаддерсфилда» в чемпионате, а теперь забил три гола «Аяксу» в полуфинале Лиги чемпионов.