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Красота дня, жена игрока «Тоттенхэма» Лукаса Моуры Лариса Саад

Жена игрока «Тоттенхэма» Лукаса Моуры Лариса Саад
София Михайлова
Фото: instagram.com/lariisaad
Первый хет-трик в Англии Лукас Моура посвятил любимой Лариссе
Жена бразильского полузащитника «шпор» снова ждёт ребенка.
Футбол / Англия

В АПЛ идёт дикая рубка не только за чемпионство, но и за топ-4. Именно эта четвёрка примет участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что очень важно для всех. Одним из клубов, претендующих на это, является «Тоттенхэм». Вчера «шпоры» одержали важную победу над «Хаддерсфилдом» со счётом 4:0. Хет-трик в матче оформил бразильский полузащитник Лукас.

Лукас пришёл в «Тоттенхэм» зимой 2018 года из «ПСЖ». Адаптироваться к английской жизни ему помогла верная спутница — Ларисса Саад, с которой бразилец уже давно в отношениях. Осенью 2017 года она родила Лукасу наследника, а теперь снова готовится пополнить семью.

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