Первый хет-трик в Англии Лукас Моура посвятил любимой Лариссе

В АПЛ идёт дикая рубка не только за чемпионство, но и за топ-4. Именно эта четвёрка примет участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов, что очень важно для всех. Одним из клубов, претендующих на это, является «Тоттенхэм». Вчера «шпоры» одержали важную победу над «Хаддерсфилдом» со счётом 4:0. Хет-трик в матче оформил бразильский полузащитник Лукас.

Лукас пришёл в «Тоттенхэм» зимой 2018 года из «ПСЖ». Адаптироваться к английской жизни ему помогла верная спутница — Ларисса Саад, с которой бразилец уже давно в отношениях. Осенью 2017 года она родила Лукасу наследника, а теперь снова готовится пополнить семью.