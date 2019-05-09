Ещё один невероятный камбэк в Лиге чемпионов! Моура круче Месси и Роналду

Примером для «Тоттенхэма» должен был стать другой английский клуб – «Ливерпуль». Команда Юргена Клоппа доказала накануне, что можно совершить камбэк в полуфинале Лиги чемпионов вопреки всем обстоятельствам: счёту 0:3, травмам ведущих форвардов Салаха и Фирмино, игре через два дня на третий. Главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино как раз жаловался перед первой встрече с «Аяксом» на более сложный календарь, чем у соперника, и потери Гарри Кейна и Сон Хын Мина. На самом деле скорее сам аргентинец проиграл тактически, прежде всего, из-за решения выпустить пять защитников. Почеттино признал свою ошибку, а Жозе Моуринью объяснил тотальное превосходство голландцев в стартовые полчаса игры в Лондоне:

«Трем центральным защитникам «Тоттенхэма» было нечего делать, потому что «Аякс» действовал без центрального нападающего. Когда так происходит, на остальном поле семеро играют против десятерых. Травма Яна Вертонгена заставила что-то поменять».

От «Ливерпуля» Бенитеса до «Ливерпуля» Клоппа. 10 самых ярких камбэков в ЛЧ 0:3 – приговор для кого угодно, но только не для красных!

В Амстердаме Почеттино поставил на 4-2-3-1. В состав попали Сон Хын Мин и даже Вертонген. С носом и мозгом экс-игрока «Аякса» всё оказалось не так страшно.

Забавно, что сам «Аякс» теперь сыграл с классическим центрфорвардом. Давид Нерес был включён в основу хозяев, но, видимо, на разминке понял, что повреждение не даст ему сыграть в полную силу. Эрик тен Хаг заменил Нереса на Каспера Дольберга, а Душан Тадич превратился из «ложной девятки» в левого вингера. Как минимум, игра красно-белых от этой перестановки не стала хуже.

Первые минуты навели на мысль, что матч в Амстердаме будет таким же горячим, как вчерашний на «Энфилде». Тадич как раз с позиции левого форварда заработал угловой, а Матейс Де Лигт опять забил блестящий гол со «второго этажа». Наверное, все отменили удивительную деталь: почему Де Лигта держал невысокий Киран Триппьер? «Тоттенхэм» не спасла от гола даже система VAR, на которую надеялись гости, намекавшие судье на фол со стороны Донни ван де Бека. Однако «шпоры» едва не ответили голом на гол. В эпизоде на 6-й минуте голкипер «Аякса» Андре Онана явно потерял ворота, ему просто повезло, что мяч в результате хитрого удара Сон Хын Мина попал в штангу.

Но какой-то феерии после яркого начала не последовало. «Аякс» контролировал игру, действовал очень разумно. Команда тен Хага сочетала высокий прессинг со средним, стремилась использовать недостатки «опорника» гостей Виктора Ваньямы. В принципе голландцев не смутили и перестроения «шпор» по ходу первого тайма, смена позиции Сон Хын Мина, пусть однажды кореец был близок к голу за счёт резкого врывания в штрафную. «Тоттенхэму» недоставало идей в атаке. «Аякс» читал своего соперника.

Первый тайм получился равным по ударам (6:6, в створ – 3:2), но нельзя сказать, что голландцы не заслужили свои 2:0. Второй гол Хакима Зиеша – красота! Хотя Зиеш и Тадич стали больше привязываться к флангам из-за появления Дольберга, в этом эпизоде марокканец умно исполнил «свободного художника» и сместился в центр.

Во втором тайме уже не тактика имела значение – страсть! «Тоттенхэму» ничего не осталось кроме как пойти на штурм ворот «Аякса», чтобы отыграть 0:3 по сумме двух матчей. Ситуация была ещё сложнее, чем у «Ливерпуля». Почеттино наверняка толкнул какую-нибудь яркую речь в раздевалке. Вдобавок заменил Ваньяму на высоченного центрфорвард Фернандо Льоренте. Возможно, ещё перекрестился.

И неопытный (если мерить по плей-офф Лиги чемпионов) «Аякс» задрожал под давлением «шпор». Против большой группы атаки «Тоттенхэма» хозяева решили защищаться количеством, сели глубоко. Это позволило полузащитникам гостей свободнее доставлять мяч в чужую штрафную. Между тем выход Льоренте развязал руки Лукасу Моуре. Бразилец на кураже оформил дубль. Мало кто разобрался бы так хладнокровно, как Лукас Моура в моменте со вторым голом.

Счёт 2:2 обеспечил горячую концовку. Футбол точно был не менее интересным, чем накануне на «Энфилде»! По крайней мере «Аякс» сумел собраться в отличие от «Барселоны». Терпел, кусался, искал шанс для быстрого контрвыпада. Зиеш имел возможность снять все вопросы, а попал в штангу. На 87-й минуте Онана совершил феноменальный сейв, когда Вертонген бил головой в упор. Игравший в маске защитник хотел убить мечту болельщиков и футболистов своей бывшей команды, однако камерунский голкипер голландцев сыграл на будущую зарплату Давида де Хеа.

«Аякс» тен Хага заслужил место в финале. Эта команда – самое большое чудо нынешней Лиги чемпионов. Но в компенсированное время Лукас Моура, сыгравший лучший матч в карьере, сделал разницу. Ещё один невероятный камбэк!

Этот сезон ЛЧ просто безумный. Его завершит битва англичан: «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».