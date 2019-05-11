Супергерой по имени Роналду. Португалец выпустил комикс о самом себе

Криштиану Роналду запустил свой бренд одежды, парфюмерную линейку, основал клинику по пересадке волос – и это далеко не весь список, что открыл португалец под своим именем. Но нападающий на этом не остановился, и заключил соглашение с индийской мультипликационной компанией: в рамках сотрудничества с футболистом GRAPHIC INDIA создаст серию комиксов о супергерое Роналду, который должен спасти мир от разрушения. «Криштиану Роналду своим стремлением, трудолюбием и выдающейся игрой вдохновил миллионы людей по всему миру. Он реально существующий супергерой поколения», — сказал глава компании Шарад Деваражан после объявления о заключении сотрудничества.

Первая часть «Striker Force 7» уже поступила в продажу – купить ее можно за 5,95$ в обычной обложке, лимитированная обойдется в 9,95$, а ультра-лимитированная – в 19,95$. История, написанная Роналду совместно с Деваражаном, рассказывает о компании суперагентов с разных уголков планеты, которые борются за спасение Земли. Но в одиночку они справится не могут, и тут-то появляется португальский супергерой, который возглавляет команду, учит их работать в команде и доверять друг другу.

Также выйдет и мультсериал – съемки в самом разгаре, но нападающий уже опубликовал у себя в социальных сетях его промо. «Я всегда был фанатом супергероев, и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что анимационные персонажи и герои объединяют культуры и людей по всему миру точно так же, как футбол. Поэтому я с воодушевлением хочу объединить в рамках этого проекта две страсти – футбол и супергероев – и поделиться этим с фанатами», — цитирует португальца сайт проекта.

Помимо этого, выйдет три графических романа, которые переведут на восемь языков. Выход первой книги запланирован на 2019 год.