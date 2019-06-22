«Спартак» разнёс «Сочи» без Глушакова. Гулиев не реализовал пенальти

Матч «Спартак» – «Сочи» мог уже сейчас стать намного интереснее, если бы все слухи подтвердились, и за южную команду вышли играть Динияр Билялетдинов, Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров. В итоге почти половина состава сочинцев в первом тайме вышли без номеров под аббревиатурами ИНП («игрок на просмотре»), но нужных лиц среди этих футболистов не обнаружилось.

Что-то более-менее равное на поле было первые 20-25 минут, пока «Спартак» не забил свой первый гол. В этом отрезке команды одинаково неловко бодались, вспоминая после отпуска, что вообще происходит. «Спартак» играл почти основным составом по меркам этой весны, но самым активным игроком поначалу был молодой Солтмурад Бакаев. Несколько попыток дерзкого обыгрыша, постоянно лез вперед и создавал давление на оборону соперника. Царем пешего футбола был и Фернандо: он просто принимал мяч и раскидывал передачи во фланги.

После первого гола у «Спартака» все получалось легко и временами даже красиво. По первому впечатлению казалось даже, что это наигранные и отработанные комбинации. Но по факту голы и опасные моменты – результат ошибок обороны «Сочи». Защитники южан проваливались в единоборствах по центру, не успевали за оппонентами, сами теряли мяч. В итоге до перерыва счет уже стал 4:0, хотя понятно, что в таком матче результат вообще не должен быть важным.

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Главное разочарование первого тайма в составе «Спартака» – Ханни. Полузащитник умудрился остаться незаметным даже при низком уровне сопротивления со стороны «Сочи». Большей активности ожидалось от Айртона, который без выбеленных волос окончательно стал похож на Романа Зобнина. Лишь эпизодами включался Джано, но при этом у него опасный удар по воротам и классная голевая передача – практически идеальный тайм.



После перерыва Олег Кононов поменял сразу десять человек, оставив на поле только Гапонова. Вышли на поле Маслов и Петрунин, которые не играли в основе ранее. Плюс уже известные Умяров, Игнатов, Глушенков, Гулиев. Неожиданно на правый фланг обороны вышел играть Ташаев. Появился на поле Артем Ребров. Плюс Мелкадзе и Зе Луиш. Именно форвард из Кабо-Верде на фоне своих и чужих выделялся активностью, скоростью и техникой.

Он почти подряд заработал два пенальти, вываливаясь по центру на вратаря. В первом случае Зе реализовал удар сам, красиво подпрыгнув прямо перед ударом. А второй пенальти форвард не мог бить, потому что получал медицинскую помощь. На фоне всех слухов о возможном уходе в «Порту» нападающий эффектно провел свое время на поле. И смог избежать травмы. А второй пенальти в матче «Спартак» не реализовал, поскольку Николай Заболотный отразил удар Гулиева.



Добивали соперника Игнатов с Глушенковым, но и передачу, и завершение надо оценивать с учетом сопротивления соперника.



Про «Сочи» в этой игре говорить практически нечего. Команда только собирается, к началу сезона состав будет другим. В сегодняшнем матче южанам удалось в начале каждого из таймов навязать борьбу, плюс создать по моменту и реализовать свой пенальти в конце. В остальном у «Спартака» был очень легкий матч, результат которого просто улучшает настроение в период тяжелой работы на сборах.