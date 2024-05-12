Полузащитник «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией

Полузащитник «Рубина» и армянской национальной команды Иву Угочукву рассказал, что общего между Россией и Арменией.

«Общее между вашей страной и Арменией есть. В Ереване все тоже разговаривают на русском. Ещё много похожих праздников. На днях отпраздновал Пасху в Казани — мне понравилось», — приводит слова Иву Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне армянский полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

За сборную Армении Иву провёл девять матчей, в которых не отметился голами.

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