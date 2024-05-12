«Ну о чём мы говорим?» Алаев — о нецелесообразности расширения РПЛ

Глава Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев объяснил, почему он считает нецелесообразным расширение чемпионата России.

«Уверенности в том, что у новичков РПЛ всё будет в порядке в плане финансирования, логистики и других вопросов, у меня нет. Я, наверное, даже с тревогой жду заседания комиссии по лицензированию, где они должны будут получить лицензии. Это к разговору о расширении РПЛ: многие команды из первой пятёрки ФНЛ с большим трудом проходят процесс лицензирования. Ну о чём мы говорим?» — приводит слова Алаева «РИА Новости Спорт».

После 31 тура Мелбет Первой лиги первое место занимает махачкалинское «Динамо», набравшее 58 очков. На второй строчке располагаются «Химки», заработавшие 57 очков. На текущий момент эти команды получают прямую путёвку в Российскую Премьер-Лигу.

На данном этапе в зоне стыковых матчей находятся «Акрон», имеющий в своём активе 53 очка, и тульский «Арсенал», набравший 51 очко.

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