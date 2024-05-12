Канищев: на Семака сваливать всё не стоит, но у «Зенита» есть спад и доля невезения

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев призвал не винить в неудачной серии «Зенита» лишь его тренера Сергея Семака. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга не может победить на протяжении пяти матчей во всех турнирах.

«Я не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Я считаю, что у команды есть определённый спад и доля невезения. Есть много факторов, но лучше не стоит всё сразу сваливать на Семака. Безусловно, тренерская доля «вины» во всём происходящем есть, ведь надо уметь влиять на футболистов и уметь их мотивировать в таких ситуациях. Но нельзя сказать, что во всём виноват Семак.

Если раньше так не казалось, то сейчас у «Зенита» есть небольшой кризис с точки зрения отношения к игре и реализации игровых моментов. Но это не глобальная проблема, она пустячковая. В «Зените» в раз могут исправить ситуацию, собраться и повысить качество игры на уровень. Поэтому одна победа может в лучшую сторону изменить положение команды», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.