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«Атлетико» М — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 12 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хорхе Фигероа Васкес. Матч начнётся в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 34 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 67 очков и занимает четвёртое место. «Сельта» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработала 34 очка и расположилась на 16-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «матрасники» одержали победу со счётом 3:0.

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