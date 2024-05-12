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«Атлетико» М — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15

«Атлетико» М — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15
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Сегодня, 12 мая, состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Сельта». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хорхе Фигероа Васкес. Матч начнётся в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 35-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 34 туров чемпионата Испании «Атлетико» набрал 67 очков и занимает четвёртое место. «Сельта» после аналогичного количества матчей испанской Примеры заработала 34 очка и расположилась на 16-й строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 10-го тура испанского чемпионата. В том противостоянии «матрасники» одержали победу со счётом 3:0.

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