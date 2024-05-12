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Источник: Александр Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита» после проигрыша ЦСКА

Источник: Александр Медведев назвал «импотентами» игроков «Зенита» после проигрыша ЦСКА
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский клуб уступил ЦСКА со счётом 0:1. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

По информации источника, после матча в раздевалке состоялся «тяжёлый разговор между председателем правления клуба и командой». Подчёркивается, что для иностранных футболистов Медведев объяснил, что импотенты «это те, кто хочет, но не может».

Также отмечается, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не заходил в раздевалку команды, несмотря на то что ранее появлялась информация об обратном.

Напомним, после 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. После 28 матчей РПЛ красно-синие заработали 42 очка и располагаются на шестой строчке.

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