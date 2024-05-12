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Кирьяков: для болельщиков «Динамо» чемпионство будет снятием проклятия

Кирьяков: для болельщиков «Динамо» чемпионство будет снятием проклятия
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Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что для московского «Динамо» возможное завоевание титула чемпиона России в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги будет знаковым событием.

«Для болельщиков «Динамо» чемпионство будет праздником, снятием проклятия, о котором все говорят. Динамовцы выдохнут. Последнее чемпионство, если вспомнить, было не совсем полноценным: чемпионат тогда разделили на два этапа.

А сейчас может быть полноценное чемпионство в борьбе с сильными командами. Динамовцы заслужили этого, ожидая и надеясь столько времени. Игроки должны понимать всю ответственность», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Динамо», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 после 28 туров. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в своём активе 50 очков.

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