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Условия, при которых «Зенит» станет чемпионом России сезона-2023/2024

Условия, при которых «Зенит» станет чемпионом России сезона-2023/2024
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После поражения в домашнем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 от московского ЦСКА (0:1) санкт-петербургский «Зенит» завершил 28-й тур, опустившись на второе место и уступив лидерство в турнирной таблице московскому «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 58'    

По итогам 28 туров в активе сине-бело-голубых 51 очко. У возглавляющего турнирную таблицу московского «Динамо» после победы над калининградской «Балтикой» стало 53 очка. «Краснодар», замыкающий тройку лучших и проигравший свой матч 28-го тура с московским «Спартаком» (0:1), имеет в своём активе 50 очков.

Для того чтобы вырвать первое место и завоевать титул чемпиона страны, «Зениту» необходимо набрать шесть очков, одержав победы в двух оставшихся матчах сезона с «Ахматом» и «Ростовом», при условии, что лидирующее «Динамо» проиграет хотя бы в одной оставшейся встрече или сведёт обе последние игры сезона, которые москвичи проведут с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», вничью.

При этом «Зениту» может оказаться достаточно и трёх очков: в случае двух поражений динамовцев подряд и при условии, что «Краснодар» потеряет очки в матче с «Сочи» в 29-м туре.

Только при таких раскладах санкт-петербургский «Зенит» сумеет завоевать свой 11-й титул чемпиона страны.

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