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«Оренбург» — «Локомотив»: 18-летний Батраков вывел гостей вперёд в начале матча

«Оренбург» — «Локомотив»: 18-летний Батраков вывел гостей вперёд в начале матча
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Оренбург» и московский «Локомотив». Встречу принимает стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток арбитра раздался в 14:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 8'     0:2 Сильянов – 62'    
Удаления: Флорентин – 83' / нет

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте счёт в матче открыл 18-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Передачу ему отдал Максим Глушенков. Это дебютный гол юного футболиста за «Локомотив».

До этого в нынешнем сезоне чемпионата команды встречались в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоялся в сентябре прошлого года. В том матче «Оренбург» одержал выездную победу над «Локомотивом» благодаря забитым мячам Ивана Башича и Дмитрия Воробьёва.

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Локомотив» занимает пятую строчку. В активе команды Михаила Галактионова 44 очка.

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