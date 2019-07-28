VAR за и против «Локо». Как ЦСКА выиграл дерби

Вывеска ЦСКА — «Локомотив» (и в обратной последовательности) – это практически гарантия эмоциональной, зрелищной игры и забитых мячей. Минимум – одного. Последняя «нулёвка» в этом дерби, если не считать полутора «сухих» часов в недавнем Суперкубке с голом в экстра-тайме, случилась более 11 лет назад – в апреле 2008-го. Осознать, как давно по спортивным меркам это было, поможет один факт: из участников той игры сегодня на поле «ВЭБ Арены» вышел всего один человек – Игорь Акинфеев. Разумеется, с повязкой на бицепсе.

Те же минус Миранчук

Редкий случай: оба тренера последовали древнему футбольному правилу и не стали менять пресловутый выигрышный состав. После одинаковых по форме (2:1) назад Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин в 21 позиции из 22 совокупно повторили расстановки недельной давности. Повторили бы и в 22-х, если бы не травма Антона Миранчука. В отсутствие одного из близнецов не шансик – полновесный шанс показать себя получил Жемалетдинов. Структурно команды тоже не изменились – каждая вышла играть от себя, в первую очередь на своих сильных качествах, а не слабостях противника.

Дай пятёру гендиру

Помимо тренерского футболисты получили перед выходом на разминку ещё одно, более сердечное напутствие. Хозяева дружно «отбили пять» шеренге болельщиков, а гости – своему гендиректору. Прежде чем отправиться в VIP-ложу, Василий Кикнадзе обменялся рукопожатиями со всеми игроками. В данном случае близость начальства, видимо, должна была дополнительно воодушевить, мотивировать футболистов.

Два просмотра VAR – один пенальти

Впрочем, в дополнительных напутствиях игроки, похоже, не нуждались. Им самим не терпелось поскорее ввязаться в бой. О настрое обеих сторон на игру можно было судить по скорости, с которой вводили мяч в игру киперы. Что Акинфеев, что Гилерме расставались с ним моментально, спеша как можно быстрее доставить в линию атаки.

Наступательный порыв красно-синих вылился в самый спорный момент первого тайма, а возможно, и всего игрового дня. Живоглядов настолько неловко принял мяч на углу штрафной площади, что тот отскочил ему в руку. Пенальти? Судья Безбородов долго совещался со своими ассистентами, напряжённо вслушиваясь в наушник, после чего отправился смотреть повтор за кромку поля – исторический, первый случай применения VAR на 3-й Песчаной. Видеоассистент не убедил Владислава Юрьевича в преднамеренности нарушения со стороны защитника. Вместо пенальти в свою пользу ЦСКА получил свободный удар в противоположную сторону.

На исходе первой трети встречи уже гостевая трибуна с надеждой воззрилась на человека со свистком. Сёмин с Эдером жестами даже призывали Безбородова ещё разок сбегать к монитору – пересмотреть первоначальное решение об отмене гола Алексея Миранчука. Тут рефери без посторонней помощи верно разобрался: в момент предпоследней передачи, Живоглядова на Эдера, последний на метр залез в офсайд. Ущерб ЦСКА от этой диверсии «Локо» составил одного защитника – после единоборства с португальцем Васин в сопровождении доктора Керимова побрёл на лавку, тогда как Шарлия получил команду срочно вступать в игру. Так все четыре хорвата команд – в соотношении 3 к 1 – воссоединились на газоне.



На этом страсти вокруг VAR не унялись. Незадолго до перерыва Безбородов ещё раз сверил собственные впечатления с записью – и со второй попытки наказал-таки «Локомотив» одиннадцатиметровым ударом, теперь за зацеп Мурило Чалова. За какие-то полчаса петербургский рефери прошёл у «армейской» публики путь от ненависти до любви. Ладно, не любви – признательности. Чалов с «точки» не промахнулся.

В РПЛ впервые использовали VAR. Судья ошибся? Игра рукой в штрафной у игрока «Локо» — что это было?

Миранчук не спас «Локо»

Замена Бистровича на Набабкина в перерыве позволила Облякову вернуться в середину поля. Сёмин почти час воздерживался от корректив и первые внёс вынужденно – ввиду повреждения Живоглядова. Смолов сразу погнал вперёд, а Игнатьев – наоборот, назад. Для Владислава такие перевоплощения, из хава в латераля и обратно, давно не в новинку.



С выходом Смолова работы у защитников ЦСКА ощутимо прибавилось, но справлялись они с нею по большей мере чётко и грамотно. Монументально в центре обороны смотрелся юный Дивеев, предельно аккуратно работал Шарлия. Как результат, реальную опасность воротам Акинфеева после отдыха представлял полузащитник Миранчук, но обоим его ударам, по статичному мячу и катящемуся, не хватило точности. А из падения Смолова на 89-й минуте гости вынесли лишь предупреждение… Чорлуке. За препирательства. Это последняя запись в протоколе матча.