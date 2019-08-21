Футбольная команда забила гол, не трогая мяч. На это понадобилось 13 секунд

Молодёжная команда португальского «Спортинга» (U-15) не сделала ни одного касания, но повела в счёте уже на 13-й секунде матча.
Футболисты соперника разыграли мяч с центра поля и успели сделать пять передач, одна из которых дошла до вратаря. Голкипер отдал мяч обратно защитнику, который из-за прессинга футболистов «Спортинга» снова отпасовал назад. Вратарь хотел выбить мяч, но в итоге по нему промахнулся. Счёт стал 1:0.
Такое бывало раньше?
Очень похожий случай был зафиксирован в 2017 году в матче 1/64 финала Кубка Эстонии между командами «Пайде» и «Левадия».Футболисты «Пайде» разыграли мяч с центра поля и сделали шесть передач. Защитник, отдав неточный пас вратарю, забил в свои ворота уже на 15-й секунде матча. Встреча завершилась победой «Левадии» со счётом 3:1.
Самый быстрый автогол
Его автор — защитник эстонского «Курессааре» Янис Крийска. В 2009 году в матче чемпионата против всё той же «Левадии» он забил гол в свои ворота на пятой секунде матча.После того, как футболисты разыграли мяч с центра поля, партнёр Крийски по команде решил отдать ему верховую передачу. Янис, в свою очередь, отпасовал вратарю, который не смог принять мяч, покатившийся дальше в ворота.
В том матче Крийска заработал предупреждение, а после перерыва получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Курессааре» тогда проиграл «Левадии» со счетом 0:8. До этого рекордсменом по самому быстрому автоголу являлся голландец Арнольд Крейсвик, который отправил мяч в сетку своих ворот на девятой секунде.
- 21 августа 2019
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