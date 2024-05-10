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Капитан «Ромы» высказался о поражении команды в полуфинале Лиги Европы с «Байером»

Капитан «Ромы» высказался о поражении команды в полуфинале Лиги Европы с «Байером»
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Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался о поражении команды в полуфинале Лиги Европы с «Байером». Напомним, первый матч завершился победой «Байера» со счётом 2:0. Ответная встреча завершилась со счётом 2:2.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Паредес – 43'     0:2 Паредес – 66'     1:2 Манчини – 82'     2:2 Станишич – 90+7'    

«Трудно сейчас что-либо сказать, мы знали, что это было сложно из-за того, как закончился первый матч, и потому, что «Байер» — это очень хорошая команда. Мы старались до конца, наши фанаты верили в то же, что и мы, и мы были близки. Это большое разочарование, но нам нужно восстановить силы, потому что впереди нас ждут три последние игры в лиге, в которых мы должны получить то, что заслужили за эти месяцы», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале Лиги Европы «Байер» встретится с «Аталантой».

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