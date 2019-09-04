5 самых крутых свободных агентов, ещё недавно игравших в РПЛ

В России трансферное окно уже закрыто. Однако любого игрока из этого списка ещё можно дозаявить.

Клаудио Маркизио, ушёл из «Зенита»

В Санкт-Петербурге итальянский хавбек чаще посещал рестораны, театры и магазины, чем выходил на поле домашней арены, а получив травму колена, вообще стал туристом в Северной столице. Всего за «Зенит» Маркизио провёл 9 матчей в РПЛ. При этом в последний раз он играл аж 12 февраля. Летом контракт полузащитника с петербуржцами закончился. «Зенит», по понятным причинам, продлевать соглашение не стал. Став свободным агентом 33-летний итальянец, продолжил восстановление после повреждения. Несмотря на травматичность Клаудио, его до сих пор хотят заполучить многие клубы, среди которых «Фламенго» и «Брешия». Видимо, завершать карьеру полузащитнику ещё рановато.

Маркизио и ещё 9 громких трансферных провалов РПЛ За последние несколько сезонов.

Дмитрий Тарасов, ушёл из «Локомотива»

Дмитрий Тарасов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один известный свободный агент из РПЛ так же, как и Маркизио, восстанавливается после травмы. Только в отличие от итальянца, соответствующий процесс у Дмитрия Тарасова проходит громче и скандальнее. После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Там он получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. — операция и € 13 тыс. — реабилитация. К удивлению хавбека, «Локомотив» не стал оплачивать его лечение. В результате Дмитрий подал на клуб заявление в РФС с требованием взыскать с «железнодорожников» 12 тыс., а затем выиграл это дело. Из-за разбирательств с бывшим клубом хавбек вовсе не забыл про футбол. Играть он планирует ещё минимум шесть лет, причем неважно где. Дмитрий готов рассмотреть даже варианты из ФНЛ.

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Стефан Страндберг, ушёл из «Краснодара»

Норвежский защитник, перешедший в «Краснодар» в 2015 году, так и не смог закрепиться в составе «быков». Сначала центрбека отдали в аренду в «Ганновер», а затем в «Урал». В екатеринбургском клубе норвежец довольно неплохо играл, однако большинству болельщиков запомнился всё же во время скандального матча с «Локомотивом». В той встрече Страндберг схлопотал две жёлтые карточки, высказал недовольство судейством Москалёва и показал тому жест «деньги», за что получил двухматчевую дисквалификацию. Именно так закончилась аренда защитника в «Урале», а затем и его карьера в «Краснодаре» — клуб не стал продлевать с норвежцем контракт. Пока сведений об интересе к Страндбергу других команд нет.

Ондржей Ванек, ушёл из «Уфы»

Чешский полузащитник выступал за «Уфу» с 2016 года. В российском клубе Ванек был скорее игроком ротации, чем основы. Тем не менее свои обязанности он выполнял исправно, принося команде много пользы в атаке. Наверняка большинству российских болельщиков Ванек запомнился благодаря его сумасшедшему голу в ворота «Ростова». Если даже вы видели этот удар, то посмотрите ещё раз – не пожалеете.

Летом нынешнего года игрок по обоюдному согласию разорвал контракт с клубом. Как признался сам защитник, «Уфа» сделала ставку на молодёжь. В результате он перестал получать достаточного количества игрового времени и решил уйти. Сейчас хавбек тренируется у себя на родине и ждёт предложений от клубов. Ванек не исключает и вариант продолжения карьеры в России.

Александр Бухаров, ушёл из «Рубина»

Александр Бухаров Фото: РИА Новости

Летом 34-летний центрфорвард во второй раз в карьере покинул «Рубин». За несколько туров до окончания чемпионата России Бухаров получил травму и выбыл до конца сезона. Поэтому его дальнейшая судьба был предрешена – казанцы не стали продлевать контракт с игроком. В июле ходили слухи о том, что нападающего подпишет «Сочи». Однако соответствующая сделка так и не состоялась. Впрочем, расстраиваться Александру вряд ли стоит. Если он продолжит упорно тренироваться, то наверняка ещё в течение нескольких лет будет востребован на российском футбольном рынке, хотя бы в ФНЛ.