5 самых крутых свободных агентов, ещё недавно игравших в РПЛ

В России трансферное окно уже закрыто. Однако любого игрока из этого списка ещё можно дозаявить.
Клаудио Маркизио, ушёл из «Зенита»
В Санкт-Петербурге итальянский хавбек чаще посещал рестораны, театры и магазины, чем выходил на поле домашней арены, а получив травму колена, вообще стал туристом в Северной столице. Всего за «Зенит» Маркизио провёл 9 матчей в РПЛ. При этом в последний раз он играл аж 12 февраля. Летом контракт полузащитника с петербуржцами закончился. «Зенит», по понятным причинам, продлевать соглашение не стал. Став свободным агентом 33-летний итальянец, продолжил восстановление после повреждения. Несмотря на травматичность Клаудио, его до сих пор хотят заполучить многие клубы, среди которых «Фламенго» и «Брешия». Видимо, завершать карьеру полузащитнику ещё рановато.
Дмитрий Тарасов, ушёл из «Локомотива»
Ещё один известный свободный агент из РПЛ так же, как и Маркизио, восстанавливается после травмы. Только в отличие от итальянца, соответствующий процесс у Дмитрия Тарасова проходит громче и скандальнее. После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Там он получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. — операция и € 13 тыс. — реабилитация. К удивлению хавбека, «Локомотив» не стал оплачивать его лечение. В результате Дмитрий подал на клуб заявление в РФС с требованием взыскать с «железнодорожников» 12 тыс., а затем выиграл это дело. Из-за разбирательств с бывшим клубом хавбек вовсе не забыл про футбол. Играть он планирует ещё минимум шесть лет, причем неважно где. Дмитрий готов рассмотреть даже варианты из ФНЛ.
Стефан Страндберг, ушёл из «Краснодара»
Норвежский защитник, перешедший в «Краснодар» в 2015 году, так и не смог закрепиться в составе «быков». Сначала центрбека отдали в аренду в «Ганновер», а затем в «Урал». В екатеринбургском клубе норвежец довольно неплохо играл, однако большинству болельщиков запомнился всё же во время скандального матча с «Локомотивом». В той встрече Страндберг схлопотал две жёлтые карточки, высказал недовольство судейством Москалёва и показал тому жест «деньги», за что получил двухматчевую дисквалификацию. Именно так закончилась аренда защитника в «Урале», а затем и его карьера в «Краснодаре» — клуб не стал продлевать с норвежцем контракт. Пока сведений об интересе к Страндбергу других команд нет.
Ондржей Ванек, ушёл из «Уфы»
Чешский полузащитник выступал за «Уфу» с 2016 года. В российском клубе Ванек был скорее игроком ротации, чем основы. Тем не менее свои обязанности он выполнял исправно, принося команде много пользы в атаке. Наверняка большинству российских болельщиков Ванек запомнился благодаря его сумасшедшему голу в ворота «Ростова». Если даже вы видели этот удар, то посмотрите ещё раз – не пожалеете.
Летом нынешнего года игрок по обоюдному согласию разорвал контракт с клубом. Как признался сам защитник, «Уфа» сделала ставку на молодёжь. В результате он перестал получать достаточного количества игрового времени и решил уйти. Сейчас хавбек тренируется у себя на родине и ждёт предложений от клубов. Ванек не исключает и вариант продолжения карьеры в России.
Александр Бухаров, ушёл из «Рубина»
Летом 34-летний центрфорвард во второй раз в карьере покинул «Рубин». За несколько туров до окончания чемпионата России Бухаров получил травму и выбыл до конца сезона. Поэтому его дальнейшая судьба был предрешена – казанцы не стали продлевать контракт с игроком. В июле ходили слухи о том, что нападающего подпишет «Сочи». Однако соответствующая сделка так и не состоялась. Впрочем, расстраиваться Александру вряд ли стоит. Если он продолжит упорно тренироваться, то наверняка ещё в течение нескольких лет будет востребован на российском футбольном рынке, хотя бы в ФНЛ.
- 4 сентября 2019
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