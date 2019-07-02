Маркизио и ещё 9 громких трансферных провалов РПЛ

Клаудио Маркизио, «Зенит»

«Зенит» не выиграл, рискнув подписать на правах свободного агента экс-игрока «Ювентуса» и сборной Италии. Маркизио довольно дорого обошёлся петербургскому клубу, учитывая «подъёмные» и зарплату, а сыграл всего 15 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы. Логично, что в результате чемпионы страны разорвали контракт с замученным травмами 33-летним полузащитником.

История Маркизио – урок «Зениту». Не надо брать игроков с историей травм Титулованный новичок «Зенита» рискует больше не сыграть.

Три года назад Новосельцева на полном серьёзе рассматривали как замену Эсекьелю Гараю. Однако кандидат в сборную России, который до перехода в «Зенит» не имел опыта выступлений на уровне РПЛ в центре обороны при четырёх защитниках, просто не потянул в Петербурге ни по игровым качествам, ни по ментальным. У Новосельцева всего девять матчей за «Зенит», его уже три раза отдавали в аренду.

Покупка бразильца у «Гремио» за 12 млн евро стала одной из самых дорогих в истории «Спартака». Тем не менее за полтора года Педро Роша забил лишь один гол и сделал две голевые передачи в составе красно-белых. В начале апреля 2019-го московский клуб отдал вингера в аренду «Крузейро», где Педро Роша за семь матчей в чемпионате Бразилии собрал такую же статистику.

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Ещё один неудачный трансферный выстрел «Спартака» – приобретение алжирца за 8 млн евро у «Андерлехта». Ханни, конечно, принёс красно-белым больше пользы, чем Педро Роша: сыграл 38 матчей, забил шесть голов и отдал восемь голевых пасов. Но в целом и этот трансфер – выкинутые деньги, поскольку атакующий полузащитник растворяется на поле в играх с высокой интенсивностью.

Единственным плюсом сербского правого защитника был статус свободного агента. Почему в «Спартаке» из всех эконом-вариантов выбрали именно Петковича, так и осталось загадкой. До уровня красно-белых этот легионер недотягивал, что доказали те 16 матчей, в которых он поучаствовал в течение полутора лет своей российской карьеры.

Федун: зимой говорили: «Идиоты, выиграли Кубок Матч Премьер». Теперь опять не то Владелец «Спартака» за то, чтобы проводить турнир в России. Но здесь — дороже.

Кристиан Куэва, «Краснодар»

Участник чемпионата мира в России достаточно хорош для южноамериканского футбола, но в Европе он просто не потянул. «Краснодар» зря потратил 8 млн евро на перуанского полузащитника «Сан-Пауло». Куэва сыграл 23 матча за «быков», забил один гол и сделал одну голевую передачу, а потом перешёл в «Сантос» на правах аренды с условием обязательного выкупа за 7 млн.

Абель Эрнандес, ЦСКА

Экс-нападающему сборной Уругвая всего 28 лет, но полученные в ходе карьеры травмы, похоже, не позволят ему вернуть прежнюю форму. За ЦСКА Эрнандес забил всего три гола и не смог завоевать место в основе. К «армейцам» Абель приходил свободным агентом, вот только и в его случае «подъёмные» и высокая зарплата прилично нагрузили бюджет клуба.

Приобретение Портнягина – один из самых странных трансферов «железнодорожников» за последние годы. Неплохой центрфорвард, но отнюдь не топовый даже по меркам нашего чемпионата, был куплен у «Рубина» летом 2016-го за 3 млн евро. За период действия контракта Игорь сыграл лишь пять матчей за «Локомотив», трижды уходил в аренду.

Летом 2016-го казанский клуб неэффективно израсходовал огромную сумму на трансферы известных иностранцев. Никто из новичков не оправдал надежд, включая купленного за 10 млн евро Лестьенна. Талантливый бельгиец забил шесть голов в 28 матчах за «Рубин», однако не реализовал в России свой потенциал даже наполовину.

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» должен был стать ключевой фигурой в составе «Рубина», а превратился в балласт. Сонг не мог ничего показать уже даже на уровне РПЛ. Камерунец сыграл 23 матча за казанцев, забил один гол и сделал три голевые передачи, а в январе 2018-го со скандалом покинул российский клуб.