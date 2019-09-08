Укус собаки, который спас футбольный клуб от вылета

9 мая 1987 года английский клуб «Торки Юнайтед» находился в шаге от вылета из четвёртого дивизиона. На кону был их профессиональный статус, а от понижения отделяло одно единственное поражение.

Решающий матч шёл очень плохо, «Торки» проигрывал «Крю Александре» 0:2. Чтобы не вылететь, нужно было хотя бы сыграть вничью. Один мяч клуб отыграл, а потом… Потом на помощь пришла собака.

Овчарка по кличке Брин

В одной из атак «Торки» защитник соперников Джим Макникол побежал навстречу к мячу. Скорость была настолько велика, что он напугал полицейскую овчарку — та находилась прямо у бровки поля. Собаке показалось, что Макникол хотел броситься на хозяина.

Овчарка напала на защитника и укусила его за бедро. Замену сделать уже было невозможно, а к матчу добавили целых четыре минуты. Именно в компенсированное время футболистам «Торки» удалось сравнять счёт и остаться в четвёртом дивизионе.

У Макникола в бедре остались три дырки от зубов. Ему наложили 17 швов, а шрам остался на всю жизнь. Собаку же признали спасителем «Торки Юнайтед», а президент вручил овчарке огромную кость.

Воспоминания Макникола

«В тот момент я просто бродил вокруг. Мы уже использовали одну замену, так что я не собирался уходить, но в концовке матча от меня было мало пользы. Вроде даже не коснулся мяча после укуса собаки. Конечно, на тот момент, мы уже видели результаты всех игр, поэтому точно знали, что нам нужна только победа.



Я получал все виды инъекций, и у меня было много анализов. Наш клубный доктор, доктор Фостер, часто шутил — говорил, что должен проверить собаку на предмет СПИДа и всего остального. Потом я пошел домой и лег спать.



У меня нет собаки. Я не люблю их. Пёс, который меня укусил (его звали Брин) был немецкой овчаркой. Мой брат разводит их в Шотландии. Через пару дней местная газета организовала нам совместную встречу с кинологом. У меня нет никаких обид, это был несчастный случай», — вспоминал Макникол в одном из интервью.