«Мы думали, что Венгер уйдёт и «Арсенал» станет другим. Мы ошиблись!»

В 5-м туре АПЛ «Арсенал» упустил победу, выигрывая по ходу игры в два мяча. Понимаю, болельщикам в таких ситуациях кажется, что всё дело в морально-волевых. Как в случае со «Спартаком» и их юным болельщиком на встрече с Олегом Кононовым.

Но дело далеко не всегда в этом.

Игра у «Арсенала» слишком расхлябанная и сильно зависит от нескольких людей. Идей стало меньше, а непредсказуемости — столько же. Бывают проблески впереди, но команда, которая на что-то претендует в Англии, так играть не должна.

Вот взять тот матч с «Уотфордом». Первые минут 20 соперник ведь атаковал очень прилично. Свои голы «Арсенал» во многом забил случайные, при этом за матч пропустил 20 с лишним ударов в сторону собственных ворот. Попади они в цель — вполне могли проиграть. Ну нельзя же так!

Проблемные позиции

Недавно коллега Роман Гутцайт приезжал на базу «Арсенала» делать интервью с Дани Себальосом. На мой взгляд, под игру этой команды он подходит с трудом. Себальос — медлительный. Пока примет решение, пройдёт минута-другая. Да, он техничный, очень старается, у него хороший удар и отличный пас. Но в философии этого «Арсенала» Дани смотрится не очень. Испанец играет в стиле Рикельме. Со всеми плюсами и минусами.

«Арсенал» всё-таки остаётся командой быстрой. Мне кажется, игрок в центре поля мог бы им сильно помочь. Например? Футболист вроде Тома Клеверли был бы там более уместен. «Канонирам» нужен человек более подвижный, более бегущий. Не Рикельме, в общем.

Но главная катастрофа «Арсенала» — центральные защитники. Это же просто ужас! Ни Папастатопулос, ни Давид Луис именно как защитники никогда не были безупречными. У Луиса прекрасный первый пас, но он должен действовать в паре с футболистом другого типа. С человеком более дисциплинированным и тактически грамотным — вроде Тьяго Силвы.

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Чего хочет Эмери?

И всё-таки вопрос к «Арсеналу» упирается не в конкретные персоналии. Просто не очень понятно, чего именно добивается Эмери. В игре с «Уотфордом», например, он сделал очень неудачные замены.

Знаете, у некоторых тренеров есть менталитет середняков. И в этом нет ничего плохого, в средних клубах тоже кто-то должен работать. Не знаю, можно ли отнести к этому типу тренеров Эмери. Скажу больше, для меня он просто бывший тренер «Спартака». Никогда не следил за ним персонально — я не знаток Испании. Но очевидно, что никаких оригинальных тренерских решений в Англии он не предложил.

Ну посмотрите, есть Обамеянг, который очень хорош. Лично мне очень нравится новичок Пепе, который подкупает тем, что постоянно оглядывается по сторонам. Есть прекрасный вратарь Лено и защитник Колашинац. Пусть последний иногда двигается как бульдозер и не всегда тактически грамотен.

Но истинное олицетворение «Арсенала» — не его нынешние лидеры, а Месут Озил. Лёгкий, техничный и очень непредсказуемый. В любой момент способный затухнуть и исчезнуть с поля. Не очень любящий трудиться и как-то себя переламывать. И весь такой смутно неопределённый.

«Арсенал» — не топ-клуб

Мы как-то привыкли считать «Арсенал» топ-клубом. Но пора осознать, что те времена давно прошли. Ещё при Аршавине было видно, что они недотягивают до того уровня, чтобы схлестнуться как следует за титул.

Помню сезон-2003/04, когда он ни разу не проиграл за сезон. Помню обидное поражение в финале Лиги чемпионов в 2006 году. А после этого всё.

Когда-то мы говорили, что Венгер уйдёт и «Арсенал» станет другим. Мы ошиблись! Он остался примерно таким же, но только хуже. Недостатков теперь больше, а то очарование, которое всё-таки там присутствовало, куда-то ушло.

Английской четвёрки давно нет. Ей на смену пришла шестёрка. И «Арсенал» вряд ли войдёт в её первую часть.