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Гол Томори, гол Дженепо, гол Сона – лучшие голы 5-го тура АПЛ

5 лучших голов тура АПЛ
«Чемпионат»
Невероятный удар защитника «Челси» с 30 метров! 5 лучших голов тура АПЛ
А ещё в Англии есть футболист, который не падает, когда на нём фолят.
Футбол / Англия 0

В подборке лучших голов пятого тура – невероятной красоты дальний удар молодого защитника «Челси», неожиданный финт игрока «Ньюкасла» и проход полузащитника «Саутгемптона», которого не смогли остановить даже с нарушением правил.

5. Джетро Вильямс, «Ньюкасл»
Оцените финт Вильямса. Он сбил с толку Александера-Арнольда и, кажется, сам Вильямс не ожидал, что так здорово получится.

4. Джефф Хендрик, «Бёрнли»
Гол Хендрика был не только эффектным, после комбинации с пасом пяткой. Он ещё и принёс «Бёрнли» ничью в добавленное время.

3. Сон Хын Мин, «Тоттенхэм»
Сложнейший удар Сон Хын Мина с лёта после подачи Сержа Орье с фланга.

2. Мусса Дженепо, «Саутгемптон»
Есть игроки, которые падают от любого касания. Но Дженепо устоял, когда Оливер Норвуд изо всех сил пытался его повалить. А потом прошёл ещё двоих и забил. Мощь.

1. Фикайо Томори, «Челси»
Вне конкуренции гол Томори. Удивительный удар, которым защитник открыл счёт.

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