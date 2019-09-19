«Когда-то эти травмы должны закончиться». Как ЦСКА готовится к «Лудогорцу»

Первый в 2019 году выезд в еврокубках оказался для ЦСКА сложным ещё до начала матча. Команде предстоял долгий перелёт до Варны (3,5 часа), а потом ещё двухчасовое автобусное путешествие до города Разград, где базируется «Лудогорец».

Во время полёта игроки коротали время, как могли. Магнуссон проспал почти весь полёт, хорваты и примкнувший к ним Бийол играли в традиционную для них игру, а Влашич ужасался длительности перелёта.

Тему длинного перелёта затронул и Ильзат Ахметов на предматчевой пресс-конференции.



— Длинная дорога из Москвы не вымотала?

— Конечно, непросто добираться так долго, хочется тратить минимум времени на дорогу. Но таковы реалии. Приходится подстраиваться, нельзя на это обращать внимание.

Сам город Разград, в котором пройдёт матч, быстро возвращает тебя в СССР. Даже если ты не жил в это время, можешь представить его себе. Дом культуры, в котором пройдёт концерт местной звезды, три гостиницы на весь город и главная достопримечательность — смотровая башня в центре города. Весь городишко можно обойти за 15 минут, а футбол здесь является чуть ли не главной отдушиной для населения. У самого титулованного клуба Болгарии 10-х годов и стадион лучший в стране, отдалённо напоминающий нашу «Арену Химки».

В Болгарию прилетели 19 игроков ЦСКА, одному из которых потребовалось разрешение от родителей. Речь о защитнике Вадиме Карпове, которому ещё нет 18 лет. Вряд ли бы он полетел на этот выезд, если бы не эпидемия травм, которая свалилась на ЦСКА. В Разград не приехали Седрик Гогуа, Арнор Сигурдссон, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Алан Дзагоев, Виктор Васин, Дмитрий Ефремов. К тому же под вопросом участие в матче Звонимира Шарлии. Хорват получил травму в матче с «Тамбовом». Гончаренко сказал, что решение по нему будет принято в день игры. За последние пять матчей шесть игроков ЦСКА получили травмы – злой рок какой-то! Гончаренко уже иронично реагирует на это.

— Несколько матчей подряд ваши игроки получают травмы. Как это объяснить? Проблемы с физподготовкой или стечение обстоятельств?

— Это должно когда-то закончиться. Плюс в основном это механические травмы. За исключением разве что Набабкина и Шарлии. У Сигурдссона, Ефремова и Васина не мышечные травмы, поэтому дело не в физической подготовке. Команда в хорошей форме. Надеемся, скоро мы преодолеем эту полосу. Тем более наш график уплотняется, раньше игры были раз в неделю, сейчас чаще, и нам надо больше людей.

В тренировке принимали участие все игроки, кроме Шарлии, который работал по индивидуальной программе. Переводчик, который помогал Гончаренко в общении с болгарскими коллегами, рассказал, что на матче ожидается около 6-8 тысяч болельщиков. ЦСКА поддержат около 1000 фанатов. В стане «армейцев» все настроены брать три очка, но представляется, что главной целью будет не получить очередную травму. Иначе ироничное настроение Гончаренко может превратиться в паническое.

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