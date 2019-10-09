Жена Варди сливала таблоиду личные данные супруги Руни. Что?

Жена Уэйна Руни — Колин — очень долгое время не могла понять, как публикации из её личного аккаунта в «Инстаграме» попадают в таблоид The Sun. Девушка поступила как настоящий сыщик: специально дезинформировала подписчиков, выкладывая ложную информацию в Сеть, и выяснила, кто именно передавал её СМИ. Оказалось, что этим занималась жена Джейми Варди Ребека.

Эмоциональное послание

Колин Руни в «Твиттере» опубликовала финальную развязку своей личной триллер-истории. Она сказала, что публикации в СМИ были её бременем на протяжении нескольких лет.

«В последние годы человек, которому я доверила быть подписчиком моего личного аккаунта в «Инстаграме», регулярно сливал таблоиду The Sun мои личные публикации и истории. Там было много информации обо мне, о моих друзьях и семье — и всё это без моего разрешения.

Я очень долго пыталась понять, кто это. У меня появилось подозрение, и я поняла, как получить этому подтверждение. Я запретила всем аккаунтам просматривать мои истории в «Инстаграме», кроме одного человека. Люди, подписанные на мой личный аккаунт, наверняка удивлены, почему я давно ничего не публикую.

За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. И вы знаете, так всё и произошло! Это были истории про гендерную селекцию в Мексике, о возвращении на телевидение, о затоплении моего подвала.



Было тяжело держать это в себе и не комментировать, особенно учитывая то, что всё было слито в The Sun, но я должна это сделать.



Я знаю, кто всем этим занимался. Я сделала скриншоты всех историй в «Инстаграме», где видно, что их просмотрел всего один человек. Это… аккаунт Ребеки Варди».

Ребека Варди Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Ответ Варди

Очень грамотный ход британской телеведущей, но Ребека Варди тоже не осталась в стороне.

«Как я уже сказала тебе по телефону, я бы хотела, чтобы ты позвонила мне перед тем, как публиковать это. Я никогда не обсуждала тебя ни с кем из журналистов, хотя многие обращались ко мне. Если бы ты сказала, что такое происходит, я бы поменяла пароли, чтобы проверить, прекратится ли это.

За последние годы у многих людей был доступ к моему «инстаграму». Только на этой неделе я обнаружила, что подписана на многие непонятные аккаунты, на которые не подписывалась сама. Мне не нужны деньги.

Что бы я получила, продав эти скриншоты? Колин, ты мне очень нравилась. Я расстроена, что ты решила дать огласку этой истории сейчас, когда я нахожусь на поздней стадии беременности. Я расстроена, что приходится это опровергать. Нужно было просто позвонить мне, когда это всё началось», — написала Ребека в «Твиттере».

Чем ещё известна жена Руни?

Колин Руни — британская телеведущая. К своим годам она уже успела написать автобиографию, выпустить диск с собственным комплексом упражнений для поддержания формы, сделать карьеру телеведущей, стать рекламным лицом многих брендов и нажить личное состояние в несколько десятков миллионов фунтов. Неудивительно, что она смогла провернуть такую изощрённую операцию.

Вокруг Колин всегда происходит множество скандалов. Недавно она готова была подать на развод с мужем из-за его алкогольной зависимости. Такая информация была опубликована на страницах… The Sun!

Уэйн Руни несколько раз попадался на изменах, но супруга каждый раз прощала его. Как сообщали приближенные к семье источники, она хотела сохранить финансовую стабильность в семье. Будучи беременной, Колин даже уходила из дома из-за скандала, развернувшегося вокруг Уэйна. Тогда его поймали пьяным за рулём автомобиля в компании девушки лёгкого поведения.

После многочисленных измен мужа Колин очень строго следит за мужем: требует ежедневных звонков и запрещает посещать различные вечеринки. А летом 2018 года пассажиров лишили оплаченных ими мест в самолёте ради жены Уэйна Руни. Она не хотела сидеть на неудобных местах около туалета. Сама Колин, правда, эту информацию отрицала.

В общем, жена Руни — далеко не промах. Как и жена Варди. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Докажет ли Колин свою правоту или же придётся извиняться перед Ребекой? Эта захватывающая история ещё не закончена.