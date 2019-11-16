Новый тренер «Баварии» — Ханс-Дитер Флик. Кто это?

После отставки Ники Ковача все задавались вопросом: кто же станет новым тренером «Баварии». Мюнхенцы могли подписать именитых тренеров (без работы Аллегри и Моуринью), но решили остановиться на Хансе-Дитере Флике, у которого был успешный тренерский опыт в сборной Германии на чемпионате мира 2014. И опыт работы в Мюнхене.

Флик-футболист

Флик в прошлом являлся талантливым полузащитником и наибольшего успеха добился в мюнхенской «Баварии». За клуб он выступал на протяжение шести лет и четыре раза становился чемпионом Германии. Ещё раз выиграл кубок страны. За мюнхенцев Флик провёл 104 матча, но голов в его карьере было немного — всего пять за «Баварию».



Спустя шесть лет Флик перешёл в «Кёльн». Там он провёл три года и почти не получал игровой практики. Возможно, потому что часто зарабатывал удаления. Последним клубом в карьере был «Бамменталь», где он получил серьёзную травму колена, и врачи запретили ему продолжать играть. Закончить пришлось в 1993 году в возрасте 28 лет.



Флик вообще не хотел строить карьеру футболиста. Он учился на банкира и ради удовольствия выступал за клуб третьей лиги «Зандхаузен». От предложения «Штутгарта» он отказался, не рассчитывая на что-то серьёзное в футболе, но когда поступило предложение от «Баварии», сразу же подписал контракт.

Флик-тренер

До отставки Ковача Флик помогал главному тренеру интегрировать молодёжь в состав. Цель была в том, чтобы «Бавария» омолодилась. Тогда же на скамейку сел Томас Мюллер, а Хуммельс ушёл в «Боруссию» (Дортмунд).

Задолго до Мюнхена Флик работал в сборной Германии. В 2006 году ему пришло предложение от самого Йоахима Лёва стать его ассистентом в сборной Германии. При нём немцы стали чемпионами мира, а один из матчей Ханс провёл в качестве главного тренера. Случилось это на чемпионате Европы 2008 года. Йоахима Лёва дисквалифицировали, а Флик руководил всем с бровки в четвертьфинале против Португалии.

Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Особое внимание Флик уделял стандартам, которые во многом стали определяющими компонентами победы Германии на ЧМ-2014. Шесть мячей было забито на турнире с угловых и штрафных. На том же турнире пошли разговоры, что Флик очень хорошо понимал игроков, а Йоахим Лёв был суровым тренером, который только и делал, что раздавал установки. К слову, после ухода Флика на должность спортивного директора в немецком футбольном союзе, Озил, Мюллер, Хуммельс и Боатенг не смогли найти общий язык с Лёвом, который объявил, что эти игроки в сборной ему уже не нужны.

Где ещё работал?

До того, как стать ассистентом Лёва, Флик работал пять лет в качестве главного тренера «Хоффенхайма». Но тогда этот клуб был в четвёртой лиге Германии. В первом сезоне Флик поднял команду в третий дивизион и до 2005 года клуб оставался в середине таблицы.

Позднее была «Аустрия», купленная компанией «Ред Булл» и переименованная в «Ред Булл Зальцбург». В команду были приглашены такие люди как Лотар Маттеус и Джованни Трапаттони, а Флика позвали ассистентом главного тренера Трапаттони. В австрийском клубе Ханс провёл 11 матчей и ушёл в сборную.

Кстати, у Флика также есть бизнес: магазин спортивной одежды в городе Бомментале.



Ближайшие матчи «Бавария» проведёт не с самыми сильными соперниками — «Фортуной» (Дюссельдорф) и «Црвеной Звездой» (в Лиге чемпионов). Победа над ними должна придать уверенности тренеру и его новой команде.