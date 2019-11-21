Иранский мальчик финтит, как лучшие игроки мира. Ему всего шесть лет

Шестилетний парень Арат Хоссейни прославился в раннем возрасте своими видео, где он карабкается по стенам, как человек-паук. Уже в возрасте шести месяцев он мог вытворять вот такие акробатические трюки.
Сейчас маленький талант несколько охладел к гимнастике и переключился на футбол. В описании его аккаунта он даже указал, что мечтает стать лучшим футболистом мира.
В шесть лет он уже умеет многое. Очень хорош в движении с мячом, а также умеет ловко обрабатывать мяч и идти в дриблинг.
Также Арат хорошо отрабатывает в обороне и зачастую таким образом сам создаёт моменты для партнёров.
По профилю юного таланта видно, что он тренируется в академии «Ливерпуля». Несмотря на то что Арату всего шесть, у него уже есть солидный личный рекорд. На видео он начеканил мяч 748 раз.
Иранец не стесняется показывать свой талант и делает это на главной площади Лондона — Трафальгарской. Как правило, большинство окружающих заворожены тем, что делает Арат.
Несмотря на то что Арат учится играть в футбол в Ливерпуле, на некоторых фотографиях можно заметить, что он носит майку «Манчестер Юнайтед» — главных соперников «Ливерпуля».
Но по номеру на спине можно предположить, что Арат в будущем хочет заменить Садио Мане. Вполне возможно, это случится, потому что скорость и дриблинг у пацана отличные.
Арат, как и все известные футболисты, принял участие в Bottle Cap Challenge, и вышло довольно неплохо.
Пусть иногда и кажется, что мяч ненамного меньше самого иранца.
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