Тухель – о скандале в матче с «Реалом»: катастрофичное решение, похоже на предательство

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал действия арбитров во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

«Это очень плохое решение. Линейный судья и главный арбитр приняли катастрофическое решение. В конце концов, это похоже на предательство. Линейный судья извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видит, что мы получили мяч и нанесли удар. Это трудно осознать, но это так», — приводит слова Тухеля BBC.

Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако арбитр Шимон Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. Таким образом, гол немцев был не засчитан.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире